Студент-медик из Иордании попался при попытке провезти наркоту из Ставрополья в КБР В Пятигорске полиция задержала иорданца, провозившего в машине партию наркотиков 4 мая, 16:32 Иорданец попался при попытке провезти партию наркотиков в Пятигорске. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Пятигорске полиция задержала студента-медика из Иордании — в его машине обнаружили целую партию наркотиков, предназначенную для поставки в Кабардино-Балкарскую Республику с целью дальнейшей реализации. Об этом пишет SHOT.

Автомобиль подозреваемого был остановлен 2 мая недалеко от стадиона в Нальчике. Водителем оказался 24-летний студент Пятигорского медико-фармацевтического института, приехавший в Россию из Иордании. Правоохранители во время досмотра машины нашли несколько тайников с марихуаной и сильнодействующими аптечными препаратами, воздействующими на психику.

По словам задержанного, он подрабатывает наркокурьером, организуя поставки между двумя регионами. Также иностранец показал оперативникам сделанную закладку в одном из дворов. Наркотические вещества изъяты, возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах мужчина в наркотическом опьянении ворвался в лицей № 12. Он пришёл в учебное заведение, перепрыгнул через турникет и поднялся в класс на третьем этаже. Прибывшая полиция задержала нарушителя. По некоторой информации, это мог быть отец одного из лицеистов.

Авторы Татьяна Миссуми