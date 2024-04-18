"Еле выкарабкались": Российские туристы массово жалуются на страшный ротавирус в Таиланде

Российские туристы массово жалуются на отравления на острове Пхукет в Таиланде. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, путешественники по несколько дней не могут выйти из отеля из-за высокой температуры, рвоты и слабости. Препараты, которые они привезли с собой, а также сильные лекарства из местных аптек не справляются.

Сами россияне считают, что дело в каком-то страшном ротавирусе.

"Ничего экзотического с мужем не ели. Обычный рис с морепродуктами в кафешках. Было плохо два дня, поднялась высокая температура, и только антибиотики спасли, еле выкарабкались. Но два дня отпуска потеряли", — рассказала одна из подписчиц SHOT ПРОВЕРКИ.

Больше всего пострадавших в популярном районе Ката. Многие даже обратились в клинику по медстраховке.