"Еле выкарабкались": Российские туристы массово жалуются на страшный ротавирус в Таиланде
Российские туристы массово жалуются на отравления на Пхукете
Российские туристы массово жалуются на отравления на острове Пхукет в Таиланде. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, путешественники по несколько дней не могут выйти из отеля из-за высокой температуры, рвоты и слабости. Препараты, которые они привезли с собой, а также сильные лекарства из местных аптек не справляются.
Сами россияне считают, что дело в каком-то страшном ротавирусе.
"Ничего экзотического с мужем не ели. Обычный рис с морепродуктами в кафешках. Было плохо два дня, поднялась высокая температура, и только антибиотики спасли, еле выкарабкались. Но два дня отпуска потеряли", — рассказала одна из подписчиц SHOT ПРОВЕРКИ.
Больше всего пострадавших в популярном районе Ката. Многие даже обратились в клинику по медстраховке.
А в феврале российские туристы жаловались на эпидемию на Шри-Ланке, число заболевших исчислялось десятками. Сами заболевшие сообщили, что это лихорадка денге. История болезни у всех была одинаковая: укус комара, слабость, температура под 38 градусов.