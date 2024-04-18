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18 апреля, 15:18

"Еле выкарабкались": Российские туристы массово жалуются на страшный ротавирус в Таиланде

Российские туристы массово жалуются на отравления на Пхукете

Российские туристы массово жалуются на отравления на острове Пхукет в Таиланде. Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, путешественники по несколько дней не могут выйти из отеля из-за высокой температуры, рвоты и слабости. Препараты, которые они привезли с собой, а также сильные лекарства из местных аптек не справляются.

Сами россияне считают, что дело в каком-то страшном ротавирусе.

"Ничего экзотического с мужем не ели. Обычный рис с морепродуктами в кафешках. Было плохо два дня, поднялась высокая температура, и только антибиотики спасли, еле выкарабкались. Но два дня отпуска потеряли", рассказала одна из подписчиц SHOT ПРОВЕРКИ.

Больше всего пострадавших в популярном районе Ката. Многие даже обратились в клинику по медстраховке.

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А в феврале российские туристы жаловались на эпидемию на Шри-Ланке, число заболевших исчислялось десятками. Сами заболевшие сообщили, что это лихорадка денге. История болезни у всех была одинаковая: укус комара, слабость, температура под 38 градусов.

Обложка ©

Freepik.com / diana-grytsku

Александра Вишнякова
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