Россиянка умерла в муках от загадочной болезни после лечения в клинике отеля в Египте

36-летняя уроженка Салавата (Башкортостан) умерла в муках после лечения в приотельной клинике египетского Шарм-эш-Шейха. Как сообщает SHOT, у женщины по имени Анастасия упала температура до 33 градусов, потемнела кожа и отказали ноги.

По данным телеграм-канала, в начале марта россиянка на девять дней полетела на отдых вместе с мамой и шестилетней дочкой. Семья остановилась в пятизвёздочном отеле Pyramisa. Отпуск прошёл хорошо, но перед вылетом на родину начался кошмар.

В последний день отдыха, искупавшись в море, все пообедали в отеле, после чего у Анастасии резко подскочила температура до 40 градусов. Её мать попросила сотрудников отеля вызвать скорую, однако, по её словам, работники отказались. Вместо этого они порекомендовали обратиться в клинику на территории гостиницы. К тому моменту женщина уже не могла ходить сама, до медкабинета ей помогли добраться.

Мать Анастасии уточнила, что врач сделал дочери укол и дал жаропонижающую таблетку. В итоге температура измученной туристки упала до 33 градусов, а на теле проявились тёмные пятна, также стали отниматься ноги. Скорую сотрудники снова не вызвали, а тот же медик сказал, что тёмные пятна от загара, и призвал не переживать.

Добиться отправки дочери в больницу женщина смогла лишь к ночи. На тот момент дочь уже была без сознания, её доставили в реанимацию, а к утру она скончалась. По словам египетских врачей, причина смерти — остановка сердца. Тем временем тело туристки через Москву и Уфу направляют в Салават. Российские судмедэксперты также выяснят, что произошло. Отметим, что Анастасия работала мастером по маникюру, у неё остались шестилетняя дочь, пожилые родители и супруг.