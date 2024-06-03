Врач рассказала, какие три бактерии превратят шаурму из пищи богов в яд Врач Демьяновская: Отравления шаурмой могут вызвать опасные осложнения 3 июня, 11:16 Отравления шаурмой могут вызвать опасные осложнения. Обложка © Freepik.com / azerbaijan-stockers

Шаурма (она же шаверма) — любимое блюдо многих людей: оно вкусное, надолго утоляет голод, а главное — перекусить можно буквально на ходу. Однако эта "пища богов" может грозить серьёзным отравлением и даже заражением крови. Об этом Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Две самых распространённых вида бактерий, которые можно встретить в шаурме, — кишечная палочка (E. coli) и листерии. Они могут попасть в блюдо через заражённое мясо, плохо промытые овощи или грязные руки повара. Ещё одна бактерия — золотистый стафилококк — может вызывать симптомы кишечного отравления, в том числе тяжёлые и требующие госпитализации. Она более коварна, чем перечисленные выше микроорганизмы, потому что отравление вызывает не сам микроорганизм, а выделяемые им токсины. Екатерина Демьяновская Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

По словам врача, даже если заражённые стафилококком продукты хорошо прожарить, это не сделает еду безопасной. Эти бактерии даже в небольших количествах могут провоцировать воспаление ЖКТ и расстройство пищеварения.

Особенно опасны такие микроорганизмы для людей из групп риска (дети, пациенты с ослабленным иммунитетом, пожилые). У них инфекция может протекать в тяжёлой форме, вызывая опасные осложнения, включая менингит и заражение крови. У беременных женщин листериоз часто протекает с поражением центральной нервной системы, может передаться плоду и вызвать значительные и глубокие последствия, включая смерть новорождённого.

Первые признаки заражения могут появиться как в течение нескольких часов после употребления заражённой шаурмы, так и лишь спустя несколько дней. Например, для кишечной палочки и листерии инкубационный период может составлять 1–3 дня. В этом случае человек может даже не догадываться, что заболел из-за того, что несколько дней назад пообедал некачественной шаурмой, предупредила Демьяновская.

Симптомы отравления включают острую диарею, иногда с кровью, рвоту, жар и сильные боли в животе. На этом этапе необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью: если не начать лечение своевременно, отравление может привести к серьёзным последствиям.

"Тяжесть симптомов зависит, помимо всего прочего, от того, сколько болезнетворных бактерий попало в организм. Это значит, что у "полежавшей" шаурмы или ингредиентов для неё потенциал вызвать серьёзное отравление гораздо выше. Поэтому покупать данное блюдо рекомендуется только в местах с высокой проходимостью", — обратила внимание врач.

Если инфекцией после употребления шаурмы заразился член семьи, существует риск передачи заразы другим через близкий контакт, гигиенические принадлежности, посуду. Чтобы снизить риск, следует тщательно мыть руки и не пользоваться общими бытовыми приборами.

Покупать шаурму следует в проверенных местах, где готовят из сертифицированных продуктов и соблюдают правила гигиены и санитарные нормы. Также важно, чтобы персонал заведения регулярно проходил медосмотр: люди могут быть носителями определённых штаммов кишечных бактерий, внешне не имея никаких симптомов и не испытывая никаких неудобств. Даже если ресторан или лавка выглядит безупречно, это не гарантия, что еда в них безопасна для здоровья.

А вот правильно приготовленная шаурма даже полезна: содержащиеся в ней овощи — источник белка и клетчатки, которые нужны для поддержания мышечной массы и улучшения процесса пищеварения.

Авторы Андрей Горяничев