"Выросли на чипсах и шаурме": Эксперт объяснил столь низкую популярность свежих овощей среди россиян
Директор "Кубани" Гаврилюк: 80% россиян не едят овощи из-за лени
Около 80% россиян из-за лени не употребляют в пищу овощи или едят их очень редко. Почему овощам не нашлось места в рационе современников, объяснил исполнительный директор агропромышленного кластера "Кубань" Александр Гаврилюк.
"Дороговизна овощей является важным препятствием для простых покупателей. Кроме того, в последнее десятилетие молодёжь выросла на продукции "Макдоналдса", чипсах и шаурме, не пренебрегая продукцией быстрого приготовления, называемой в народе "бомжиками", "бич-пакетами". Причина в лени молодёжи и среднего рабочего класса, в отсутствии должного воспитания", — рассказал Гаврилюк в беседе с РИА "ФедералПресс", отметив, что молодых россиян в своё время не приучили готовить себе еду, поэтому они в большинстве случаев покупают уже готовую пищу.
Такая ситуация говорит об отсутствии в российском обществе культуры и правил приёма здоровой пищи. По мнению собеседника агентства, над этим стоит задуматься чиновникам, ведь молодые россияне уже уступают по состоянию здоровья старшему поколению, а этого не исправить, даже построив по аптеке в каждом доме. Тогда как культура здоровой еды в качестве государственной меры заботы о гражданах способна улучшить положение дел.
Ранее хирург Штекмайер заявил, что употребление йогуртов и овощей может уменьшить депрессию. По его словам, эти продукты значительно повышают устойчивость к стрессу и в целом улучшают работу мозга.
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