"Выросли на чипсах и шаурме": Эксперт объяснил столь низкую популярность свежих овощей среди россиян

Около 80% россиян из-за лени не употребляют в пищу овощи или едят их очень редко. Почему овощам не нашлось места в рационе современников, объяснил исполнительный директор агропромышленного кластера "Кубань" Александр Гаврилюк.

Такая ситуация говорит об отсутствии в российском обществе культуры и правил приёма здоровой пищи. По мнению собеседника агентства, над этим стоит задуматься чиновникам, ведь молодые россияне уже уступают по состоянию здоровья старшему поколению, а этого не исправить, даже построив по аптеке в каждом доме. Тогда как культура здоровой еды в качестве государственной меры заботы о гражданах способна улучшить положение дел.