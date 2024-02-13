Диетолог встал на защиту шаурмы в её праздник и назвал главную пользу блюда
Диетолог Гинзбург заявил, что шаурма является источником белка и клетчатки
Содержащиеся в шаурме овощи — источник белка и клетчатки, которые нужны для поддержания мышечной массы и улучшения процесса пищеварения. Об этом заявил диетолог Михаил Гинзбург.
"В шаурму кладут не самое плохое мясо, особенно если шаурма из курицы. Обязательно добавляются овощи, капуста, лук, а это белок и клетчатка", — отметил он в беседе с NEWS.ru в Международный день шаурмы, 13 февраля.
В то же время эксперт призвал не злоупотреблять блюдом из-за обилия майонеза: он сильно раздражает желудок. В свою очередь шеф-повар, эксперт-консультант в сфере ресторанного бизнеса Андрей Грязнов объяснил, как правильно выбрать шаурму, чтобы не отравиться.
"Вся шаурма делается по большому счёту одинаково, разница только в соусе. Хорошая шаурма отличается по качеству мяса. Поэтому очень важно, где вы берёте блюдо: ресторанная шаурма и уличная — это две разные истории", — подчеркнул он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По словам Грязнова, в киосках не всегда убирают мясо в холодильник на ночь и меняют ингредиенты каждые два часа. В результате, например, капуста может скиснуть наутро, а мясо протухнет. В ресторане такого не допускают: курицу делают на гриле либо в мангале, а все продукты свежие, так как из них готовят другие блюда в меню, отметил эксперт.
Ранее Life.ru писал о массовом отравлении шаурмой в Иркутске. 2 февраля за помощью к медикам обратились 16 человек, из которых 11, в том числе два ребёнка, были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". На следующий день арестовали владельца и повара кафе, в котором отравились люди.
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