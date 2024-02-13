Диетолог встал на защиту шаурмы в её праздник и назвал главную пользу блюда

Содержащиеся в шаурме овощи — источник белка и клетчатки, которые нужны для поддержания мышечной массы и улучшения процесса пищеварения. Об этом заявил диетолог Михаил Гинзбург.

"В шаурму кладут не самое плохое мясо, особенно если шаурма из курицы. Обязательно добавляются овощи, капуста, лук, а это белок и клетчатка", — отметил он в беседе с NEWS.ru в Международный день шаурмы, 13 февраля.

В то же время эксперт призвал не злоупотреблять блюдом из-за обилия майонеза: он сильно раздражает желудок. В свою очередь шеф-повар, эксперт-консультант в сфере ресторанного бизнеса Андрей Грязнов объяснил, как правильно выбрать шаурму, чтобы не отравиться.

"Вся шаурма делается по большому счёту одинаково, разница только в соусе. Хорошая шаурма отличается по качеству мяса. Поэтому очень важно, где вы берёте блюдо: ресторанная шаурма и уличная — это две разные истории", — подчеркнул он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".