"Шаурма в lovaше" отправила на больничные койки 14 жителей Бурятии
Роспотребнадзор: 14 жителей Бурятии заболели сальмонеллёзом после шаурмы на обед
В Бурятии 14 человек пострадали после употребления шаурмы — у них обнаружили сальмонеллёз. Фото © vecstock / freepik
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — сальмонеллёза, а очагом распространения оказался киоск "Шаурма в lovaше". Региональный Роспотребнадзор начал выяснять обстоятельства случившегося. В торговой точке уже выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
"Зарегистрирован групповой очаг сальмонеллёза с 14 пострадавшими, из них пять выявлено активно. Больные госпитализированы, их состояние удовлетворительное", — отчитались в надзорном ведомстве.
Сальмонеллёз — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта, но описаны и случаи развития тяжёлого системного процесса (с поражением других органов и систем) и бактерионосительства без клинических проявлений. Хуже всего сальмонеллёз протекает у детей младшего возраста и характеризуется высоким риском летальности.
Ранее Лайф рассказывал, как по меньшей мере 22 человека отравились шаурмой во Льгове Курской области. Ещё одна девушка погибла — это медсестра, решившая в роковой день перекусить с коллегами. Они также пострадали, но не критично. Выяснилось, что ларёк со стритфудом работает в городе около шести лет, недавно посетители начали жаловаться на подозрительное и дурно пахнущее мясо. По данным Лайфа, именно оно могло стать причиной отравления.