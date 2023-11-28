"Шаурма в lovaше" отправила на больничные койки 14 жителей Бурятии

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — сальмонеллёза, а очагом распространения оказался киоск "Шаурма в lovaше". Региональный Роспотребнадзор начал выяснять обстоятельства случившегося. В торговой точке уже выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

"Зарегистрирован групповой очаг сальмонеллёза с 14 пострадавшими, из них пять выявлено активно. Больные госпитализированы, их состояние удовлетворительное", — отчитались в надзорном ведомстве.

Сальмонеллёз — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта, но описаны и случаи развития тяжёлого системного процесса (с поражением других органов и систем) и бактерионосительства без клинических проявлений. Хуже всего сальмонеллёз протекает у детей младшего возраста и характеризуется высоким риском летальности.