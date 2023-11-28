Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 06:00

"Шаурма в lovaше" отправила на больничные койки 14 жителей Бурятии

Роспотребнадзор: 14 жителей Бурятии заболели сальмонеллёзом после шаурмы на обед

<p>В Бурятии 14 человек пострадали после употребления шаурмы — у них обнаружили сальмонеллёз. Фото ©<a href="https://ru.freepik.com/free-photo/a-burrito-with-meat-and-vegetables-on-it_41280690.htm#query=%D1%88%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0&position=12&from_view=search&track=sph&uuid=b9339875-3f24-4ce3-b1ff-d6ac07144807" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> vecstock / freepik </a></p>

В Бурятии 14 человек пострадали после употребления шаурмы — у них обнаружили сальмонеллёз. Фото © vecstock / freepik

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции — сальмонеллёза, а очагом распространения оказался киоск "Шаурма в lovaше". Региональный Роспотребнадзор начал выяснять обстоятельства случившегося. В торговой точке уже выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

"Зарегистрирован групповой очаг сальмонеллёза с 14 пострадавшими, из них пять выявлено активно. Больные госпитализированы, их состояние удовлетворительное", — отчитались в надзорном ведомстве.

Сальмонеллёз — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта, но описаны и случаи развития тяжёлого системного процесса (с поражением других органов и систем) и бактерионосительства без клинических проявлений. Хуже всего сальмонеллёз протекает у детей младшего возраста и характеризуется высоким риском летальности.

Более 20 детей отравились в кафе во время циркового конкурса в Перми

Более 20 детей отравились в кафе во время циркового конкурса в Перми

Ранее Лайф рассказывал, как по меньшей мере 22 человека отравились шаурмой во Льгове Курской области. Ещё одна девушка погибла — это медсестра, решившая в роковой день перекусить с коллегами. Они также пострадали, но не критично. Выяснилось, что ларёк со стритфудом работает в городе около шести лет, недавно посетители начали жаловаться на подозрительное и дурно пахнущее мясо. По данным Лайфа, именно оно могло стать причиной отравления.

Марина Калегина
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
  • Бурятия, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров