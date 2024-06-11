Массовое отравление в Дагестане вызвали попавшие в воду дизентерия и норовирусы
Массовое отравление в дагестанском Буйнакске вызвали попавшие в воду дизентерия и норовирусы. О результатах лабораторных исследований сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Согласно данным эпидемиологического расследования, в городе произошла вспышка кишечной инфекции, связанная с аварийной утечкой на магистральном водоводе. На углублённое исследование воды потребуется ещё несколько дней.
"Результаты лабораторных исследований выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы. Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки", — сказано в сообщении ведомства.
Пик заболеваемости, как отметили в Роспотребнадзоре, пройден. Как правило, он наступает на 3–5 день от аварии с водным путём, сообщают специалисты.
Ранее Life.ru сообщал, что сотни жителей дагестанского Буйнакска обратились к врачам с жалобами на симптомы отравления. По данным городской администрации, за медицинской помощью обратилось более 270 человек — у всех выявлены признаки острой кишечной инфекции. Более 30 человек пришлось госпитализировать. Большинство из тех, кто попал в больницу, — дети.
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