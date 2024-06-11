В Роспотребнадзоре предупредили о дальнейшей мутации ковида
Попова: FLiRT — не финальный вариант CoViD-19
Вирус CoViD-19 научился изменяться, поэтому FLiRT — не последний его вариант, предупредила на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Этот вирус имеет свойство мутировать, он научился изменяться, причём очень быстро. Появляются всё новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний", — сообщила Попова.
По её словам, система мониторинга циркуляции этого вируса даёт возможность обнаружить его новые варианты, даже встречающиеся однократно. Так, центры секвенирования Роспотребнадзора, реализуя федеральный проект "Санитарный щит", проводят углублённые молекулярно-генетические исследования. Для этого из всех регионов страны берётся как минимум 500–700 проб еженедельно. На данный момент самым распространённым вариантом вируса является "омикрон".
Попова добавила, что каждый новый вариант коронавируса умеет обходить иммунитет, поэтому сегодня есть опасность подхватить обновлённый штамм — тот, от которого у нас пока ещё нет защиты.
Как сообщал Life.ru, недавно в мире стала распространяться новая группа штаммов коронавируса под названием FLiRT. Первые случаи заражения в России выявили в конце мая. Среди симптомов эксперты выделяют кашель, озноб, рвоту, лихорадку, боль в горле, головную боль, слабость, потерю вкуса или обоняния, мышечные боли. Учёные не исключают, что новый вариант ковида вызовет всплеск заболеваемости летом. При этом эксперты считают, что старые вакцины не защитят от заражения этим штаммом.
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