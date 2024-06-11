В Роспотребнадзоре предупредили о дальнейшей мутации ковида

Вирус CoViD-19 научился изменяться, поэтому FLiRT — не последний его вариант, предупредила на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Этот вирус имеет свойство мутировать, он научился изменяться, причём очень быстро. Появляются всё новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний", — сообщила Попова.

По её словам, система мониторинга циркуляции этого вируса даёт возможность обнаружить его новые варианты, даже встречающиеся однократно. Так, центры секвенирования Роспотребнадзора, реализуя федеральный проект "Санитарный щит", проводят углублённые молекулярно-генетические исследования. Для этого из всех регионов страны берётся как минимум 500–700 проб еженедельно. На данный момент самым распространённым вариантом вируса является "омикрон".