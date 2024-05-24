Старые вакцины защитят слабо: Учёные объяснили, насколько опасен ковидный "флирт"

Новый штамм коронавируса FLiRT — это новый вариант омикрона, только с меньшей патогенностью, так что число заражённых не сильно вырастет, заявил в беседе с 360.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, в период пандемии было выявлено свыше тысячи вариантов коронавируса, отличавшихся по структуре и биологическим свойствам от своего генома. Кроме того, у возбудителей "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", существовавших до омикрона, была более значительная патогенность, поэтому заражённые часто погибали. С появлением омикрона количество летальных случаев стало снижаться.

"Штамм FLiRT, который обнаружили в этом году, мало отличается от прошлых вариантов в плане патогенности, но его заразность меньше, чем у омикрона. Поэтому рост числа заболевших будет, но не таким значительным, как это было в период пандемии", — сообщил Альтштейн.

Вирусолог заверил, что ранее применявшиеся вакцины снизят вероятность течения тяжёлой болезни и смерти, но не очень хорошо защитят от заражения очередным штаммом болезни.

Мутация вируса — обычное дело, объяснил в беседе с РИА "ФедералПресс" врач-терапевт Лев Авербах. Однако предсказать её влияние на людей сложно.

"Мутация вируса — естественный процесс, и пока сложно предсказать, как именно он будет меняться дальше и как это скажется на людях", — пояснил Авербах.