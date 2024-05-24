Старые вакцины защитят слабо: Учёные объяснили, насколько опасен ковидный "флирт"
Вирусолог Альтштейн: Вакцины не защитят от заражения штаммом коронавируса FLiRT
Новый штамм коронавируса FLiRT — это новый вариант омикрона, только с меньшей патогенностью, так что число заражённых не сильно вырастет, заявил в беседе с 360.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, в период пандемии было выявлено свыше тысячи вариантов коронавируса, отличавшихся по структуре и биологическим свойствам от своего генома. Кроме того, у возбудителей "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", существовавших до омикрона, была более значительная патогенность, поэтому заражённые часто погибали. С появлением омикрона количество летальных случаев стало снижаться.
"Штамм FLiRT, который обнаружили в этом году, мало отличается от прошлых вариантов в плане патогенности, но его заразность меньше, чем у омикрона. Поэтому рост числа заболевших будет, но не таким значительным, как это было в период пандемии", — сообщил Альтштейн.
Вирусолог заверил, что ранее применявшиеся вакцины снизят вероятность течения тяжёлой болезни и смерти, но не очень хорошо защитят от заражения очередным штаммом болезни.
Мутация вируса — обычное дело, объяснил в беседе с РИА "ФедералПресс" врач-терапевт Лев Авербах. Однако предсказать её влияние на людей сложно.
"Мутация вируса — естественный процесс, и пока сложно предсказать, как именно он будет меняться дальше и как это скажется на людях", — пояснил Авербах.
Сейчас существует тенденция к ослаблению симптомов, и случаев заболевания уже не так много. Вполне возможно, новая форма вируса не будет носить тяжёлого характера. Специалист предположил, что всплеск заболеваемости FLiRT может случиться к лету, ведь новый штамм не связан с холодной погодой.
Напомним, новая группа штаммов коронавируса FLiRT начала распространяться в мире в середине мая. В России уже выявили первые случаи заражения этим штаммом. Среди симптомов у заболевших наблюдаются кашель, озноб, рвота, лихорадка, боль в горле, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния, мышечные боли. Другие учёные также допускают, что новый вариант ковида вызовет всплеск заболеваемости летом.
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