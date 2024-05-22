Эпидемиолог успокоил россиян из-за угрозы ковидного "флирта"

Людям, у которых есть иммунитет к штамму омикрон, не грозит риск заразиться новым видом коронавируса, получившим название FLiRT. С таким заявлением выступил академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский, отметив, что уже обсудил этот вопрос с некоторыми коллегами.

"Они считают, что этот вирус является разновидностью омикрона. Соответственно, если есть иммунитет к омикрону, то есть кто-то раньше уже переболел именно омикроном или прививался, то FLiRT не представляет серьёзной угрозы для здоровья", — рассказал он в беседе с "Лентой.ру".