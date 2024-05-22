Гинцбург рассказал, изменят ли "Спутник V" из-за ковидного "флирта", который нашли в РФ

В настоящее время нет необходимости менять состав вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за распространения варианта FLiRT. Как заявил в беседе с РИА "Новости" директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, при иммунизации данным препаратом образуется самый широкий спектр антител.

"Исходя из официальных данных, которые у нас есть на сегодняшний день, необходимости обновлять вакцину нет", — заявил медик.

Врач объяснил журналистам, что дальнейшие решение по поводу "Спутник V" примут после того, как станет понятно, каким образом вакцина действует при варианте FLiRT. В заключение Гинцбург подчеркнул, что спектр антител, который вырабатывается у человека после иммунизации "Спутником", шире, чем после других препаратов.