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22 мая, 02:24

Гинцбург рассказал, изменят ли "Спутник V" из-за ковидного "флирта", который нашли в РФ

Гинцбург: Состав "Спутника V" не будут изменять из-за варианта ковида FLiRT

В настоящее время нет необходимости менять состав вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за распространения варианта FLiRT. Как заявил в беседе с РИА "Новости" директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, при иммунизации данным препаратом образуется самый широкий спектр антител.

"Исходя из официальных данных, которые у нас есть на сегодняшний день, необходимости обновлять вакцину нет", — заявил медик.

Врач объяснил журналистам, что дальнейшие решение по поводу "Спутник V" примут после того, как станет понятно, каким образом вакцина действует при варианте FLiRT. В заключение Гинцбург подчеркнул, что спектр антител, который вырабатывается у человека после иммунизации "Спутником", шире, чем после других препаратов.

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Ранее Life.ru писал, что в России впервые зафиксировали заражения вариантом коронавируса FLiRT. Однако в пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что доминирующим штаммом по-прежнему является "омикрон".

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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