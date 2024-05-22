Врач назвал 6 главных правил, чтобы не заразиться ковидным "флиртом"
Врач Умнов призвал чаще мыть руки на фоне распространения варианта ковида FLiRT
На фоне распространения варианта ковида FLiRT нужно чаще мыть руки и носить маски, если есть симптомы. Обложка © АГН "Москва" / Денис Гришкин
В мире распространяется новый вариант коронавируса, получивший "романтичное" название FLiRT. Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал Life.ru, какие действия предпринять, чтобы не заразиться "флиртом".
6 правил, чтобы не заразиться ковидным "флиртом"
- Мойте руки почаще, особенно после контакта с людьми, у которых есть симптомы ОРВИ.
- Избегайте мест массового скопления людей.
- При возникновении кашля и насморка надевайте маску для профилактики распространения вируса.
- Ешьте больше овощей и фруктов для усиления иммунитета.
- Прививайтесь вакциной "Спутник".
- Изолируйтесь при появлении всех симптомов ковида.
Также Умнов посоветовал вызывать врача, если вы всё же заболели и лихорадка сохраняется более двух дней без тенденции к снижению на фоне приёма парацетамола.
Напомним, в середине мая стало известно, что в мире начала распространяться новая группа штаммов коронавируса FLiRT. В России, кстати, уже выявили первые случаи заражения ковидным "флиртом". Среди симптомов у заболевших наблюдаются кашель, озноб, рвота, лихорадка, боль в горле, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния, мышечные боли. Учёные допускают, что новый вариант ковида вызовет всплеск заболеваемости летом.