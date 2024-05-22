Врач назвал 6 главных правил, чтобы не заразиться ковидным "флиртом"

На фоне распространения варианта ковида FLiRT нужно чаще мыть руки и носить маски, если есть симптомы. Обложка © АГН "Москва" / Денис Гришкин

6 правил, чтобы не заразиться ковидным "флиртом"

Также Умнов посоветовал вызывать врача, если вы всё же заболели и лихорадка сохраняется более двух дней без тенденции к снижению на фоне приёма парацетамола.