Попова рассказала Life.ru, с каким заболеванием можно спутать ковидный "флирт"
Глава Роспотребнадзора Попова: Эпидемиологическая обстановка в РФ стабильная
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России сейчас спокойная и стабильная, а отечественная система здравоохранения готова к сезонному росту заболеваемости, в том числе коронавирусом. Об этом в беседе с Life.ru заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в РФ спокойная. Видео © Life.ru
"Мы готовились к летнему сезону [заболеваемости]. Риски завоза есть всегда. Мы работаем на границе, работает система периметров, чтобы даже при возникновении такого завоза не было распространения. И работаем внутри страны, чтобы ситуация оставалась стабильной", — отметила она.
По словам Поповой, новый штамм ковида FLiRT не несёт новых рисков и не ведёт к более тяжёлому течению инфекции, однако более контагиозен, то есть им легче заразиться. С этим, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, и связана повышенная заболеваемость.
"Для этого штамма характерны симптомы, похожие на кишечную инфекцию. Здесь важно не перепутать, поэтому важно обратиться за медицинской помощью. Обратиться к врачу, чтобы было назначено адекватное лечение, которое есть сегодня против инфекционных заболеваний и в РФ используется очень эффективно", — добавила собеседница Life.ru.
Как сообщал Life.ru, недавно в мире стала распространяться новая группа штаммов коронавируса под названием FLiRT. В России уже выявили первые случаи заражения. Среди симптомов эксперты выделяют кашель, озноб, рвоту, лихорадку, боль в горле, головную боль, слабость, потерю вкуса или обоняния, мышечные боли. Учёные не исключают, что новый вариант ковида вызовет всплеск заболеваемости летом. При этом эксперты считают, что старые вакцины не защитят от заражения этим штаммом.
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