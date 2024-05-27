Попова рассказала Life.ru, с каким заболеванием можно спутать ковидный "флирт"

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России сейчас спокойная и стабильная, а отечественная система здравоохранения готова к сезонному росту заболеваемости, в том числе коронавирусом. Об этом в беседе с Life.ru заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая обстановка в РФ спокойная. Видео © Life.ru

"Мы готовились к летнему сезону [заболеваемости]. Риски завоза есть всегда. Мы работаем на границе, работает система периметров, чтобы даже при возникновении такого завоза не было распространения. И работаем внутри страны, чтобы ситуация оставалась стабильной", — отметила она.

По словам Поповой, новый штамм ковида FLiRT не несёт новых рисков и не ведёт к более тяжёлому течению инфекции, однако более контагиозен, то есть им легче заразиться. С этим, как подчеркнула глава Роспотребнадзора, и связана повышенная заболеваемость.