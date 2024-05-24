В ВОЗ подсчитали число погибших из-за коронавируса в 2020–2021 годах
ВОЗ: Пандемия коронавируса привела к гибели 12,9 млн человек в 2020–2021 годах
В 2020 и 2021 годах во время вспышки коронавируса во всём мире умерло 4,1 и 8,8 миллиона человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив, что результатом стало снижение ожидаемой продолжительности жизни.
"CoViD-19 вошёл в тройку ведущих причин смертности во всём мире в 2020 и 2021 годах, унёсших 4,1 миллиона и 8,8 миллиона жизней соответственно", — говорится в докладе "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год", опубликованном на сайте ВОЗ.
Там уточняется, что в США ковид был главной причиной смерти в течение двух лет, а также входил в пятёрку основных причин для всех регионов, за исключением Африки и Западной части Тихого океана. Также специалисты пришли к выводу, что за два года пандемия коронавируса обратила вспять более чем десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (EVAS).
Так, к 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года (72,5 и 62,8 года). А в 2021-м наблюдалось дальнейшее снижение до уровней 2012 года (71,4 и 61,9 года соответственно). Больше всего пострадали Северная и Южная Америка и регион Юго-Восточной Азии, где в период с 2019-го по 2021 год ожидаемая продолжительность жизни снизилась примерно на 3 года, а показатели EVAS — на 2,5 года.
Коронавирус всё ещё не до конца отступил. Недавно в мире начала распространяться новая группа штаммов под названием FLiRT. В России уже выявили первые случаи заражения. Среди симптомов эксперты выделяют кашель, озноб, рвоту, лихорадку, боль в горле, головную боль, слабость, потерю вкуса или обоняния, мышечные боли. Учёные допускают, что новый вариант ковида вызовет всплеск заболеваемости летом. При этом эксперты говорят, что старые вакцины не защитят от заражения этим штаммом.
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