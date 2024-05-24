В ВОЗ подсчитали число погибших из-за коронавируса в 2020–2021 годах

В 2020 и 2021 годах во время вспышки коронавируса во всём мире умерло 4,1 и 8,8 миллиона человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметив, что результатом стало снижение ожидаемой продолжительности жизни.

"CoViD-19 вошёл в тройку ведущих причин смертности во всём мире в 2020 и 2021 годах, унёсших 4,1 миллиона и 8,8 миллиона жизней соответственно", — говорится в докладе "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год", опубликованном на сайте ВОЗ.

Там уточняется, что в США ковид был главной причиной смерти в течение двух лет, а также входил в пятёрку основных причин для всех регионов, за исключением Африки и Западной части Тихого океана. Также специалисты пришли к выводу, что за два года пандемия коронавируса обратила вспять более чем десятилетний рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности здоровой жизни (EVAS).