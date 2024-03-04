Гастроэнтеролог объяснила, зачем нужны пищевые добавки в составе продуктов

Пищевые добавки могут быть разными и подразделяются на красители, подсластители, консерванты, усилители вкуса и аромата, разрыхлители и регуляторы кислотности. Кроме того, есть антиоксиданты, которые мешают окислению и возникновению прогорклого вкуса. Нужную консистенцию поддерживают стабилизаторы, эмульгаторы и загустители. В молочных продуктах (твороге, сырках) они также предотвращают расслаивание, объяснила в разговоре с "Газетой.ru" врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

На этикетках магазинных продуктов можно часто увидеть букву "Е", а также комбинацию цифр. Это код, принятый в классификации Евросоюза, и он далеко не всегда означает что-то страшное. Например, E500 — это пищевая сода, E330 — лимонная кислота, E100 — куркумин, E406 — агар-агар, E440 — растительные пектины и полисахариды.

По её словам, без консервантов и прочих добавок продукты не смогут долго храниться даже в холодильнике, а ещё могут стать причиной серьёзных заболеваний. Существует множество регламентов, диктующих производителям безопасную дозировку.