"Самые изученные вещества": Химик развеяла миф о вреде Е-добавок и объяснила, что значит E

Страшилки о еде чаще всего распространяют те, кто ни разу не был на производстве и не знает, как проходят проверки на качество. Откуда берутся подобные ужасающие истории, рассказала Лайфу Ольга Косникова, химик-технолог, писатель, блогер, автор книги "Страшная химия: еда с ешками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит её бояться".

По словам специалиста, у "горе-авторов часто путаются базовые понятия из химии и биологии и по смыслу получается жуткая каша, которую экспертам забавно читать". На самом деле пищевые добавки с Е-кодом являются наиболее изученными и безопасными веществами, а страх перед ними обусловлен тем, что люди просто не знают историю и боятся непонятных цифр и букв.

"Дело в том, что с 1960-х годов мы стали контролировать на мировом уровне еду и её ингредиенты. И создали международный стандарт, в котором прописаны все те вещества, которые мы можем класть в еду и не бояться. За его создание нужно быть благодарным Объединённому комитету экспертов Международной сельскохозяйственной организации JECFA. Они написали кодекс с красивым и загадочным названием Кодекс Алиментариус. И его приняли практически все страны мира. В том числе и наша", — рассказала Косникова.

От России в комиссию "Кодекс Алиментариус" входят представители Института питания РАМН. В документе прописаны разные вопросы: от маркировки и транспортировки продуктов питания до безопасности добавок и правомерности применения пестицидов. О таких материалах говорят мало, но они общедоступны. Собеседница Лайфа добавила, что пищевые добавки активно проверяются на безопасность и в пищу кладутся только проверенные и неопасные компоненты.

Буква E, по словам эксперта, означает Европу, ведь именно там (если точнее, в Австрии) в прошлом веке решили создать универсальный свод правил. При этом Косникова отметила, что на месте E могла быть любая другая буква, которая точно так же пугала бы некоторых потребителей. Специалист шутит, что для некоторых E — это "ядовитое".

"Классификация была создана как раз для того, чтобы упростить жизнь и сделать еду безопаснее, а также стандартизировать добавки. Во всём мире — в России, Южной Америке, ЕС и Австралии — Е300 означает одно и то же. Это всего лишь аскорбиновая кислота. Она не пугает нас, пока мы её не зашифруем как Е300. Большая часть пищевых добавок имеет природное (то есть натуральное) происхождение. И многие ешки есть у нас на кухне: Е500 — это сода, Е260 — уксус, Е330 — лимонная кислота в цитрусовых", — объяснила собеседница Лайфа.

Эксперт пояснила, что Е-добавки кладут в пищу с определённой целью. Антиоксиданты (или антиокислители) тормозят окисление и прогоркание жиров. Стабилизаторы не дают продукту расслоиться и выглядеть неаппетитно. А вот чаще всего обсуждаемые консерванты как раз защищают пищу от вредных микроорганизмов.

Естественно, добавки не кладутся сверх меры, этому есть причины, указала Косникова. Во-первых, любые добавки и компоненты стоят денег, во-вторых, есть определённая рабочая дозировка: если её превысить, вкус и свойства продукта испортятся, заключила химик-технолог.