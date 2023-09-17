5 блюд для выздоровления: как в СССР лечили без лекарств Оглавление Рагу из гематогена с овощами Сельдь рубленая с костным мозгом Суп из сушёной черники Яйца с икрой Лечебные блюда в Советском Союзе были альтернативой лекарственным комплексам, ведь наука работала над профилактикой болезней, а не на фарминдустрию 20847 20847 Как в СССР лечили без лекарств. Обложка © Shutterstock

Советский Союз был первым из всех государств мира, которое озаботилось оздоровлением населения. Упор делали на профилактике болезней, на физкультуре и закаливании. Не обошли стороной и диету: революции и борьба с интервентами истощили здоровье людей; его надо было поправить, ведь строитель новой жизни не мог выглядеть заморышем. Представления о заболеваниях были, с современной точки зрения, устаревшими, и некоторые лечебные блюда выглядели как минимум странно.

Для каждой категории больных был разработан свой особый стол. Например, язвы и гастрит лечили блюдами, приготовленными исключительно на пару. Людям с проблемами кишечника рекомендовали рисовые фрикадельки в красном вине или желе из рисового отвара и желудёвого кофе. А истощённым пациентам с анемией рекомендовали есть сырое мясо и гематоген. Гематоген стали выпускать в стране начиная с 1917 года. Это была лечебная пищевая добавка, которую изготавливали из крови крупного рогатого скота и дополнительно обогащали железом.

Рагу из гематогена с овощами

Разработчики диеты сочли, что гематоген прекрасно подойдёт для приготовления некоторых диетических блюд. Фото © Shutterstock

Разработчики диеты сочли, что гематоген прекрасно подойдёт для приготовления некоторых диетических блюд. Например, для рагу. Для приготовления гематоген заливали водой, давали постоять полчаса, потом процеживали, выливали на сковородку, смазанную маслом, и запекали. Потом резали на кусочки и складывали в кастрюльку с уже отваренными овощами: кабачками, картошкой, морковкой и цветной капустой. Причём морковь к этому моменту тушили на масле, а картофель варили, если он был молодой, а если старый, то обжаривали. Овощи с гематогеном заливали соусом, сделанным из отвара цветной капусты, сметаны и муки, и после тушили минут десять-пятнадцать. Перед подачей блюдо украшали зеленью.

Сельдь рубленая с костным мозгом

Ещё одним ценным продуктом, который сейчас может вызвать лёгкий приступ тошноты, считались мозги. Медики доказывали, что высокое содержание натуральных жиров в этом продукте не только лечит анемию, но и позволяет быстро восстанавливать физическую форму, набирать вес при истощении. Поэтому его добавляли в различные лечебные блюда.

Рубленая сельдь с костным мозгом считалась лечебным блюдом. Фото © Shutterstock

Например, для изготовления холодной закуски повара диетических столовых вымачивали сельдь в воде и пропускали её через мясорубку. Затем сырой костный мозг протирали через сито, смешивали с сельдью и как следует выбивали массу. После чего из неё формировали биточки, сверху украшали кусочком сливочного масла и убирали в холодильник до подачи на стол. Очевидно, сельдь всё же была солёной, не сырой.

Суп из сушёной черники

Суп из черники. Фото © Shutterstock

В диете пациентов с проблемами ЖКТ особое место отводилось слизистым блюдам, которые якобы обладали способностью обволакивать больные слизистые оболочки. Одним из таких блюд был суп из черники. Сушёную ягоду мыли, замачивали, кипятили десять минут, затем сдвигали на край плиты и томили ещё минут тридцать. Потом ягоду отцеживали, а в отвар добавляли сок лимона и сахар. Отдельно готовили рис так, чтобы он как следует разварился. Затем его дважды протирали через сито вместе с водой, добавляли в него отвар черники, охлаждали до комнатной температуры и подавали на стол со слегка подсушенными в духовке кусочками белого хлеба.

Яйца с икрой

Приходилось использовать только те продукты, которые можно было произвести или собрать внутри страны. Фото © Shutterstock

Кажется, что продукты для лечебных блюд отбирались по принципу "что было". Действительно, наша страна последние сто лет почти непрерывно находилась в кольце блокады — военной или экономической. И поэтому в меню приходилось использовать только те продукты, которые можно было произвести или собрать внутри страны. Но конечно, в лечебную диету входили и дорогие продукты. Например, икра. А почему нет? Ведь её добывали у нас на Каспии — чёрную — или на Камчатке — красную. На здоровье населения тогда не экономили — еда в профилакториях, санаториях и диетических столовых была качественной.

Для этого диетического блюда яйца варили вкрутую, желтки удаляли, на их место клали икру и подавали на стол, украсив блюдо ломтиками помидоров, на которые были выложены измельчённые желтки. Сверху яйца заливали майонезом — видимо, для ещё большей калорийности.

Авторы Майя Новик