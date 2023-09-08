Названы пищевые добавки, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

Французские учёные выявили пищевые эмульгаторы, увеличивающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности ишемической болезни сердца. Результаты их научной работы публикует BMJ.

По данным журнала, в исследовании приняли участие более 95 тысяч человек, по большей части женщины (79%). Средний возраст испытуемых составил 43 года. Все добровольцы на момент начала эксперимента не страдали сердечно-сосудистыми проблемами. Им было поручено в течение первых двух лет записывать названия и бренды всех блюд и напитков, употреблённых за сутки. Специалисты же высчитывали дозировку пищевых добавок.

По результатам семилетнего наблюдения учёные сделали вывод, что высокое потребление целлюлозы (E460–E468) связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемии. Повышенная доля моноглицеридов и диглицеридов жирных кислот (Е471 и Е472) в пище увеличивает риск всех сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Ещё одним опасным компонентом оказался тринатрийфосфат (E339), способствующий развитию ишемической болезни сердца.