Регион

Уведомления отключены

8 сентября, 02:39

Названы пищевые добавки, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний

BMJ: Некоторые пищевые добавки повышают вероятность сердечно-сосудистых болезней

Французские учёные выявили пищевые эмульгаторы, увеличивающие риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности ишемической болезни сердца. Результаты их научной работы публикует BMJ.

По данным журнала, в исследовании приняли участие более 95 тысяч человек, по большей части женщины (79%). Средний возраст испытуемых составил 43 года. Все добровольцы на момент начала эксперимента не страдали сердечно-сосудистыми проблемами. Им было поручено в течение первых двух лет записывать названия и бренды всех блюд и напитков, употреблённых за сутки. Специалисты же высчитывали дозировку пищевых добавок.

Кардиолог назвал идеальную для сердца температуру воздуха

Кардиолог назвал идеальную для сердца температуру воздуха

По результатам семилетнего наблюдения учёные сделали вывод, что высокое потребление целлюлозы (E460–E468) связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемии. Повышенная доля моноглицеридов и диглицеридов жирных кислот (Е471 и Е472) в пище увеличивает риск всех сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Ещё одним опасным компонентом оказался тринатрийфосфат (E339), способствующий развитию ишемической болезни сердца.

А ранее врач – эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева назвала пять лучших блюд для укрепления здоровья осенью. Так, для улучшения метаболизма, синтеза витамина А и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний специалист советует есть блюда на основе тыквы, морковь тёртую или на пару и запечённую репу.

Обложка ©

Freepik / wayhomestudio

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Франция
  • Здоровье
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров