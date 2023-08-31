Кардиолог назвал идеальную для сердца температуру воздуха

Работа сердечно-сосудистой системы тесно взаимосвязана с различными, порой не самыми очевидными жизненными задачами. Одной из них является терморегуляция. О том, что происходит, как организм реагирует на повышение температуры воздуха и какая температура самая комфортная для организма, Лайфу рассказал кардиолог клиники "Евроонко", кандидат медицинских наук Сергей Кадин.

"Как приём, так и отдача тепловой энергии в нашем теле осуществляется кровью, наполняющей крупные и мелкие сосуды, только за счёт её физических, а не биохимических свойств. Значительная часть регуляции этого потока выполняется сердцем. Другая часть — это управление шириной просвета микрососудов кожи, благодаря чему поверхность тела может становиться более или менее открытой для теплопередачи", — объяснил доктор Кадин.

Когда мы находимся в тёплой или жаркой среде, микрососуды кожи расширяются — и объём протекающей через них крови увеличивается. Срабатывает принцип действия радиатора: кожа краснеет, а значит, теплеет и отдаёт лишнюю энергию в окружающий воздух. Чтобы обеспечить "освежающий" поток крови, необходимо иметь в организме достаточное количество жидкости, а раз её стало больше, то и сердцу следует интенсифицировать работу, увеличив силу и частоту сокращений. Дополнительная жидкость быстро заимствуется из тканевых депо, но потом этот "долг" нужно безотлагательно вернуть, то есть выпить её достаточное количество.

"При соблюдении "условий эксплуатации"запас прочности у этой системы довольно большой. Однако предел всё же есть, не зря ведь комфортной внешней средой для организма считается диапазон температур около 18–25°С, что заметно ниже температуры тела", — отметил врач.

По его словам, проблемы могут начаться тогда, когда либо температура воздуха слишком высока, либо сердце функционирует с нарушениями, либо не хватает воды в организме. Если сердце испытывает дополнительную нагрузку от физической работы или психоэмоционального стресса, это тоже сильно ослабляет его способность поддерживать адекватную терморегуляцию.

"Если сердце нездорово или нарушена регуляция его работы, нагревание организма может спровоцировать сердечный приступ или гипертонический криз — опасные для жизни осложнения", — подчеркнул Сергей Кадин.