Кардиолог рассказала, бывает ли инфаркт от счастья
Врач Кулакова: К инфаркту может привести даже радостное событие
Испуг, как и любое другое эмоциональное потрясение, может стать причиной инфаркта. Об этом пациентов предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова. По её словам, в стрессовой ситуации наше сердце начинает работать в экстренном режиме, учащается пульс, повышается уровень адреналина и возникает спазм сосудов. Кроме того, из-за испуга часто подскакивает артериальное давление и увеличивается риск образования тромбов. Всё это может стать дорогой к инфаркту, причём у молодых и на вид здоровых людей.
"К инфаркту может привести не только негативный стресс — испуг, ссора, гнев, переживания из-за трагического случая, выступление на публике. Причиной также может стать радостное событие — новость о крупном выигрыше в лотерее, победный гол любимой команды и так далее", — цитирует слова собеседницы "Москва 24".
Ранее кардиолог Виктория Львовская назвала анализ, который нужно ежегодно сдавать каждому человеку. Чтобы избежать проблем со здоровьем, особенно в летний период, врач рекомендовала раз в год проверять уровень калия в организме и объяснила почему.