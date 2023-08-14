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14 августа, 16:53

Кардиолог рассказала, бывает ли инфаркт от счастья

Врач Кулакова: К инфаркту может привести даже радостное событие

Испуг, как и любое другое эмоциональное потрясение, может стать причиной инфаркта. Об этом пациентов предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова. По её словам, в стрессовой ситуации наше сердце начинает работать в экстренном режиме, учащается пульс, повышается уровень адреналина и возникает спазм сосудов. Кроме того, из-за испуга часто подскакивает артериальное давление и увеличивается риск образования тромбов. Всё это может стать дорогой к инфаркту, причём у молодых и на вид здоровых людей.

"К инфаркту может привести не только негативный стресс — испуг, ссора, гнев, переживания из-за трагического случая, выступление на публике. Причиной также может стать радостное событие — новость о крупном выигрыше в лотерее, победный гол любимой команды и так далее", цитирует слова собеседницы "Москва 24".

Названы первые симптомы инфаркта, при которых срочно нужен врач

Названы первые симптомы инфаркта, при которых срочно нужен врач

Ранее кардиолог Виктория Львовская назвала анализ, который нужно ежегодно сдавать каждому человеку. Чтобы избежать проблем со здоровьем, особенно в летний период, врач рекомендовала раз в год проверять уровень калия в организме и объяснила почему.

Обложка ©

National Cancer Institute / Unsplash

Марина Калегина
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