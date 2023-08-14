Кардиолог рассказала, бывает ли инфаркт от счастья

Испуг, как и любое другое эмоциональное потрясение, может стать причиной инфаркта. Об этом пациентов предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова. По её словам, в стрессовой ситуации наше сердце начинает работать в экстренном режиме, учащается пульс, повышается уровень адреналина и возникает спазм сосудов. Кроме того, из-за испуга часто подскакивает артериальное давление и увеличивается риск образования тромбов. Всё это может стать дорогой к инфаркту, причём у молодых и на вид здоровых людей.

