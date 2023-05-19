Шеф-повар предложил альтернативу пищевым добавкам с коллагеном

Коллаген — крупный белок, который организм не может усвоить полностью, поэтому ждать омолаживающего эффекта только от таких добавок не стоит, лучше включить в рацион продукты с его содержанием. Об этом заявил шеф-повар Сергей Леонов.

"Коллаген — это белок-основа соединительной ткани. С возрастом его синтез снижается, из-за чего кожа и мышцы теряют эластичность, появляются морщины. Восполнять его недостаток нутрициологи советуют с помощью БАДов, но ждать от них эффекта не стоит", — пояснил он в беседе с "Газетой.ru".

Так, Сергей Леонов посоветовал вместо холодца готовить куриный окорок в луковом желе или тушёные говяжьи щёчки с жареным шпинатом. Он рассказал, что мясо, рыба и птица доставляют коллаген в организм, а капуста, грибы, бобовые и цитрусовые способствуют выработке собственного.

"Готовить нужно из тех частей, где много соединительной ткани. Хороший пример — оссобуко из бедра и голени телятины. Или уха из головы лосося", — считает Леонов.