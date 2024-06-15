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15 июня, 14:16
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В Москве приостановили продажу еды, которая могла стать причиной ботулизма

В Москве запретят продажу некоторой продукции из-за подозрения на ботулизм. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Там подчеркнули, что сейчас выясняются поставщики и изготовители товаров, которые могли стать причиной отравления.

"Ведётся приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Москве было зафиксировано массовое отравление, из-за которого десять человек попали в больницы с диагнозом "ботулизм". Двоих из них подключили к аппарату ИВЛ. Трое перед госпитализацией ели консервированного тунца, а ещё два человека рассказали, что им стало плохо после лобио в вакуумной упаковке. Позже в Департаменте здравоохранения опровергли информацию, заявив, что в столице не было замечено массовых отравлений по этой причине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fascinadora

Александра Мышляева
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