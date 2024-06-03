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Технолог рассказал, когда открытые консервы превращаются в яд

Доцент Быстров: Есть консервы нельзя, если банка вздулась

3 июня, 10:17
Есть консервы нельзя, если банка вздулась. Обложка © Freepik.com

Есть консервы нельзя, если банка вздулась. Обложка © Freepik.com

Под определение консервов подходят любые продукты, приготовленные или обработанные таким образом, чтобы они приобрели свойство не портиться длительное время. Они популярны у россиян: редкая кухня обходится без резервной баночки зелёного горошка или тушёнки. Особенно часто консервы едят летом: на даче, в походах, туристических поездках. Однако эти продукты могут стать опасными. Когда и почему это происходит, Life.ru рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ, к.т.н. Дмитрий Быстров.

Практически всем известно, что консервы могут быть чрезвычайно опасны, спровоцировав развитие смертельного заболевания ботулизм. Ботулотоксин может содержаться в мясных и овощных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства.

Дмитрий Быстров

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ, к.т.н.

Практически всем известно, что консервы могут быть чрезвычайно опасны, спровоцировав развитие смертельного заболевания ботулизм. Ботулотоксин может содержаться в мясных и овощных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства.
Практически всем известно, что консервы могут быть чрезвычайно опасны, спровоцировав развитие смертельного заболевания ботулизм. Ботулотоксин может содержаться в мясных и овощных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства.

Поэтому ни в коем случае нельзя употреблять в пищу консервы, если:

  • банка вздулась;
  • истёк срок годности продукта;
  • если продукт изменил цвет, произошло помутнение жидкости.

Кроме того, важно соблюдать сроки и правила хранения уже открытых банок. Так, мясные консервы в металлических банках можно хранить не более 2-3 дней в холодильнике. Чтобы продукты не портились, желательно переложить их в стеклянную или пластиковую посуду с крышкой. Это поможет избежать контакта продуктов с металлом, который может выделяться при длительном хранении, предупредил Быстров.

Открытые рыбные консервы можно хранить максимум в течение суток в холодильнике, тоже предварительно переложив из металлической тары.

Если продукт изначально находился в стеклянной таре, перекладывать его в другую не нужно. Обычно в такой форме выпускают овощные и фруктовые консервы: после открытия они могут храниться в течение недели при условии, что банка будет плотно закрыта многоразовой пластиковой или силиконовой крышкой и помещена в холодильник.

Какую смертельную болезнь таят в себе консервы и как её избежать — объясняет инфекционист
Какую смертельную болезнь таят в себе консервы и как её избежать — объясняет инфекционист

Кстати, ранее в рыбных консервах одного из крупнейших российских производителей было обнаружено превышение нормы мышьяка. Эксперты считают, что употребление таких продуктов может спровоцировать различные заболевания, в том числе рак.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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