В консервах российского производителя нашли превышение нормы мышьяка

В рыбных консервах ООО "Русский рыбный мир", одного из крупнейших производителей в этом сегменте, в апреле было обнаружено превышение нормы мышьяка. Данные ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры изучила газета "Известия".

Опасную продукцию выявило Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, в его ведении находятся Краснодарский край, Адыгея, Крым, Херсонская и Запорожская области.

"Образец натуральных рыбных консервов стерилизованных — "Консервы из печени рыб. Печень трески натуральная", 250 г — отбирался от партии массой 168 кг. Согласно протоколу испытаний, показатель безопасности "мышьяк" превышает норму в испытуемом образце в два раза", — сообщили изданию в службе.

Изъять из оборота товар не удалось: на складе владельца его нет. При этом в России не допускается обращение пищевых продуктов, не соответствующих требованиям законодательства, напомнили контролёры.

Федеральное управление Россельхознадзора подтвердило информацию об обнаружении мышьяка в консервах и напомнило, что употребление продукции с превышением допустимого уровня этого токсичного элемента наносит вред здоровью человека. По словам директора Института питания РАМН, академика РАМН и РАН Виктора Тутельяна, это может спровоцировать различные заболевания, в том числе рак.

"Мышьяк — высокотоксичное соединение, которое может накапливаться в организме. Человек не умрёт, но для его здоровья это опасно. Именно поэтому были разработаны чёткие нормативы, превышение которых недопустимо, а если такая продукция обнаруживается, то она должна немедленно быть изъята", — объяснил специалист.

Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов объяснил, что большинство нарушений фиксируется в тех отраслях, где не введена цифровая маркировка и нет механизмов прослеживаемости продукции. Производители чувствуют себя безнаказанными и экономят на сырье и соблюдении технологических процессов. Для прослеживаемости консервов необходимо их включение в систему маркировки — это позволит интегрироваться с Россельхознадзором и вовремя выявлять фальсификат.