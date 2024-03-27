Гастроэнтеролог рассказала, в каких привычных продуктах содержится смертельный мышьяк Врач Кашух: К продуктам с наибольшим содержанием мышьяка относятся крабы и раки 27 марта, 05:56 Безопасное количество мышьяка в сутки для взрослого человека — не более 15 мкг © Freepik.com

Многие воспринимают мышьяк как смертельный яд, часто фигурирующий во всевозможных детективных историях. Но не все знают, что это вещество содержится в продуктах, которые ежедневно появляются на нашем столе. Что это за продукты, Life.ru рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

Мышьяк — хрупкий полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком. В природе это вещество обнаруживается в двух основных формах — органической и неорганической. Органический мышьяк соединён с углеродом и считается относительно безвредным: он фильтруется почками и выводится из организма с мочой. Неорганический не содержит углерода и встречается в окружающей среде намного чаще. Именно он наиболее токсичен и опасен. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач – эксперт лаборатории "Гемотест"

По словам врача, неорганический мышьяк присутствует в почве, грунтовых водах, открытых водоёмах и даже воздухе. Соответственно, из почвы он поступает в растения, а загрязнённую этим веществом воду иногда используют для приготовления пищи. Кроме того, мышьяк из водоёмов может накапливаться в организме морских обитателей.

К продуктам с наибольшим содержанием мышьяка относятся морская рыба, креветки, крабы, раки, морские гребешки, яблоки, листья салата, картофель, рис и виноград, молоко и молочные продукты.

Считается, что безопасное количество мышьяка в сутки для взрослого человека — не более 15 мкг. Если регулярно превышать эти показатели, может развиться хроническое отравление мышьяком. Его симптомы: диарея, утолщение кожи на ладонях и подошвах, облысение, увеличение размеров печени, токсическая нейропатия (ощущение покалывания, судорог и жжения в руках и ногах). Также доказано, что хроническое отравление мышьяком существенно повышает риск развития рака кожи, лёгких, а также ангиосаркомы — злокачественной опухоли, которая развивается из клеток сосудов.

Чтобы снизить риск отравления мышьяком, следует употреблять только чистую воду, не использовать для питья и приготовления пищи воду из открытых водоёмов или колодцев. Также важно приобретать продукты, качество которых регламентировано на государственном уровне. В этом случае риск купить "богатые" мышьяком товары гораздо ниже, подчеркнула Кашух.

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