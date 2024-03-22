Эти восемь растений вызовут у ребёнка обезвоживание и проблемы со зрением — не покупайте их!

В раннем возрасте дети не понимают, что дотрагиваться до растений и уж тем более облизывать, кусать их нельзя. Некоторые цветы могут ухудшить состояние здоровья ребёнка даже при одном прикосновении. В лучшем случае они спровоцируют диарею и рвоту, в худшем... И думать об этом не надо будет, если прочитаете этот материал до конца. Опасность представляют даже, казалось бы, безобидные виды цветов, которые есть у всех. Так какие же вредные растения нельзя держать дома?

1. Диффенбахия

Сок диффенбахии ядовит, поэтому цветок опасно держать в доме, где есть маленькие дети или домашние животные. Фото © Freepik

Диффенбахия — вредное растение для детей, хоть и пользуется большой популярностью. Ребёнку ни в коем случае нельзя дотрагиваться до листьев, поскольку у них очень токсичный сок. Если вещество попадёт в глаза или нос, то у малыша может отечь горло. В некоторых случаях симптомы могут быть и жёстче. У детей из-за диффенбахии может неметь лицо, а также жечь горло. В самом худшем случае контакт ребёнка с цветком приведёт к удушью.

2. Алоэ

Некоторые сорта алоэ страшно ядовиты и могут вызвать желудочное и маточное кровотечение, а у беременных женщин – спровоцировать выкидыш. Фото © Freepik

Это вроде бы полезное для человека растение выглядит красиво и вкусно пахнет. Однако оно тоже небезопасно из-за крайне токсичного сока. Если ребёнок укусит или оближет цветок, проглотив его выделения, то симптомы отравления проявятся очень быстро. У малыша будет жидкий стул и обезвоживание. Из-за этого ребёнок почувствует себя очень плохо и даже может умереть.

3. Каладиум

Каладиумы — вредные для человека растения, которые могут вызвать у ребёнка отёк в горле. Фото © Freepik

Эти комнатные растения очень популярны из-за своего внешнего вида. У них красивые разноцветные лепестки, в которых скрывается токсичный сок. Если он проникнет в тело, то у ребёнка появятся понос, отёки и жжение в горле. В результате малыш может погибнуть от обезвоживания или удушья, вызванного отёком.

4. Спатифиллум

Фото © Freepik

Из-за красивого внешнего вида никто бы и не догадался, что спатифиллум — опасный цветок для человека. В его составе содержится вредное вещество, которое может навредить и детям, и взрослым — так называемый оксалат кальция. Если вещество проникнет в тело ребёнка, то у него могут с раннего детства появиться камни в почках.

5. Плющ

Плющи — опасные растения для человека, поскольку вызывают судороги. Фото © Freepik

Эти опасные цветы вызывают кучу побочных эффектов у детей. У них могут появиться жжение в глазах и горле, сыпь, судороги и подняться температура. Конечные симптомы будут зависеть от того, насколько плотный телесный контакт у ребёнка был с цветком.

6. Потос

Потос — он же сциндапсус или золотая лиана. Фото © Freepik

Если ребёнок занесёт сок этого опасного комнатного растения в организм, то негативные симптомы не заставят себя долго ждать. Цветок провоцирует тошноту и отёки в разных частях тела, в том числе и в горле. К тому же маленького члена семьи может начать рвать.

7. Примула

Примулы — опасные цветы, которые вызывают дерматит. Фото © Freepik

Мало кто представляет, насколько вредны эти растения. Цветы выглядят красиво, поскольку внешне похожи на фиалки. Однако у них есть одна неприятная особенность — в листьях содержится яд. Стоит ребёнку лишь дотронуться до лепестков, и у него начнётся дерматит.

8. Молочай

Молочай содержит ядовитый сок, который оставляет ожоги на коже человека, а при попадании в рот вызывает полный набор желудочно-кишечных реакций. Фото © Wikipedia / Alvesgaspar

Вредное растение имеет "термоядерные" вещества в своих листьях. Ребёнку нельзя не то что кусать его и облизывать, но и вообще близко к нему подходить. Сок, который выделяет растение, не должен попадать на кожу и слизистую. Если вдруг он окажется в глазах, то высока вероятность появления проблем со зрением.