Эти восемь растений вызовут у ребёнка обезвоживание и проблемы со зрением — не покупайте их!
Если у вас есть дети, то нужно тщательно выбирать комнатные растения, иначе они могут навредить малышам. Life.ru рассказывает про восемь цветов, которые нельзя держать дома, иначе они сделают ребёнка инвалидом.
Какие растения нельзя держать в квартирах с детьми? Обложка © Freepik
В раннем возрасте дети не понимают, что дотрагиваться до растений и уж тем более облизывать, кусать их нельзя. Некоторые цветы могут ухудшить состояние здоровья ребёнка даже при одном прикосновении. В лучшем случае они спровоцируют диарею и рвоту, в худшем... И думать об этом не надо будет, если прочитаете этот материал до конца. Опасность представляют даже, казалось бы, безобидные виды цветов, которые есть у всех. Так какие же вредные растения нельзя держать дома?
1. Диффенбахия
Сок диффенбахии ядовит, поэтому цветок опасно держать в доме, где есть маленькие дети или домашние животные. Фото © Freepik
Диффенбахия — вредное растение для детей, хоть и пользуется большой популярностью. Ребёнку ни в коем случае нельзя дотрагиваться до листьев, поскольку у них очень токсичный сок. Если вещество попадёт в глаза или нос, то у малыша может отечь горло. В некоторых случаях симптомы могут быть и жёстче.
У детей из-за диффенбахии может неметь лицо, а также жечь горло. В самом худшем случае контакт ребёнка с цветком приведёт к удушью.
2. Алоэ
Некоторые сорта алоэ страшно ядовиты и могут вызвать желудочное и маточное кровотечение, а у беременных женщин – спровоцировать выкидыш. Фото © Freepik
Это вроде бы полезное для человека растение выглядит красиво и вкусно пахнет. Однако оно тоже небезопасно из-за крайне токсичного сока. Если ребёнок укусит или оближет цветок, проглотив его выделения, то симптомы отравления проявятся очень быстро. У малыша будет жидкий стул и обезвоживание. Из-за этого ребёнок почувствует себя очень плохо и даже может умереть.
3. Каладиум
Каладиумы — вредные для человека растения, которые могут вызвать у ребёнка отёк в горле. Фото © Freepik
Эти комнатные растения очень популярны из-за своего внешнего вида. У них красивые разноцветные лепестки, в которых скрывается токсичный сок. Если он проникнет в тело, то у ребёнка появятся понос, отёки и жжение в горле. В результате малыш может погибнуть от обезвоживания или удушья, вызванного отёком.
4. Спатифиллум
Фото © Freepik
Из-за красивого внешнего вида никто бы и не догадался, что спатифиллум — опасный цветок для человека. В его составе содержится вредное вещество, которое может навредить и детям, и взрослым — так называемый оксалат кальция. Если вещество проникнет в тело ребёнка, то у него могут с раннего детства появиться камни в почках.
5. Плющ
Плющи — опасные растения для человека, поскольку вызывают судороги. Фото © Freepik
Эти опасные цветы вызывают кучу побочных эффектов у детей. У них могут появиться жжение в глазах и горле, сыпь, судороги и подняться температура. Конечные симптомы будут зависеть от того, насколько плотный телесный контакт у ребёнка был с цветком.
6. Потос
Потос — он же сциндапсус или золотая лиана. Фото © Freepik
Если ребёнок занесёт сок этого опасного комнатного растения в организм, то негативные симптомы не заставят себя долго ждать. Цветок провоцирует тошноту и отёки в разных частях тела, в том числе и в горле. К тому же маленького члена семьи может начать рвать.
7. Примула
Примулы — опасные цветы, которые вызывают дерматит. Фото © Freepik
Мало кто представляет, насколько вредны эти растения. Цветы выглядят красиво, поскольку внешне похожи на фиалки. Однако у них есть одна неприятная особенность — в листьях содержится яд. Стоит ребёнку лишь дотронуться до лепестков, и у него начнётся дерматит.
8. Молочай
Молочай содержит ядовитый сок, который оставляет ожоги на коже человека, а при попадании в рот вызывает полный набор желудочно-кишечных реакций. Фото © Wikipedia / Alvesgaspar
Вредное растение имеет "термоядерные" вещества в своих листьях. Ребёнку нельзя не то что кусать его и облизывать, но и вообще близко к нему подходить. Сок, который выделяет растение, не должен попадать на кожу и слизистую. Если вдруг он окажется в глазах, то высока вероятность появления проблем со зрением.
Ранее Life.ru писал про то, за уничтожение каких цветов грозит тюрьма или штраф в миллион рублей. Узнайте, какие растения нельзя срывать!