Россиянам рассказали, за уничтожение каких цветов грозит тюрьма или штраф в миллион рублей

Первые подснежники появились в Москве 12 марта у главного входа "Аптекарского огорода" МГУ — в Теневом саду. Посетители могли свободно любоваться ими и фотографировать. Но это продлилось недолго, буквально через пару дней после того, как растения зацвели, их срезала одна из посетительниц. Какое существует наказание за уничтожение первоцветов и краснокнижных растений и что грозит тем, кто их покупает, рассказала юрист Алла Георгиева.

"Даже за непредумышленное уничтожение краснокнижных растений РФ (или охраняемых международными договорами) физическому лицу грозит штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, должностному — от 15 до 20 тысяч, а юрлицам — от 500 тысяч до одного миллиона рублей", — объясняет юрист в беседе с "Москвой 24".

Подснежники в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Фото © Telegram / Аптекарский огород МГУ

Наказание наступает как для тех, кто сорвал и продаёт первоцвет, так и для тех, кто его приобрёл. Если уничтожение цветов было умышленным, то грозят обязательные работы до 480 часов, исправительные — до двух лет, а также принудительные работы либо лишение свободы до четырёх лет со штрафом до миллиона рублей, пояснила Георгиева.

Более суровое наказание ждёт, если при продаже использовался Интернет — принудительные работы до пяти лет и штраф до 1,5 млн рублей. Также наказать могут ограничением или лишением свободы на тот же срок с тем же размером штрафа в виде дополнительного наказания. Если же человек уничтожит ценные растения с использованием своего служебного положения либо в составе группы лиц по предварительному сговору или с публичной демонстрацией преступления, то наказание будет следующим.

"Если в результате наступила гибель растений, занесённых в Красную книгу, либо исчезло целое место их произрастания, то накажут по статье 259 УК РФ. А она подразумевает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные принудительные работы, а также лишение свободы сроком до трёх лет", — предупреждает эксперт.

В столичном регионе к первоцветам, которые нельзя срывать, уничтожать и приобретать, относятся некоторые виды подснежников, ветреница дубравная, некоторые виды хохлатки, медуница неясная. Если гражданин сомневается в том, какое растение перед ним, то лучше его просто не трогать, заключила Георгиева.