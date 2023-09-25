Какую смертельную болезнь таят в себе консервы и как её избежать — объясняет инфекционист

На днях СМИ сообщали, что два москвича съели селёдку, после чего их госпитализировали с признаками ботулизма. В частности, писал об этом телеграм-канал Mash. Что это за болезнь и как не попасть в больницу после употребления консервов, разобрались журналисты телеканала "360".

По словам инфекциониста Юрия Венгерова, ботулотоксин появляется в рыбе, если её плохо обработали или неправильно хранили. Это сильнейший органический яд из всех, что известны учёным. Нарушение условий хранения консервов способствует выделению токсинов, которые опасны для человека.

"Некоторые виды рыб могут сами по себе содержать токсин во внутренних органах — печени или яйцах. Но в этой ситуации можно сказать, что часть вины точно лежит на компании-изготовителе", — заявил инфекционист.

Ботулизм — редкое и крайне опасное заболевание, вызываемое токсинами бактерии Clostridium botulinum, уточнил эксперт. По данным ВОЗ, споры бактерии при отсутствии кислорода прорастают и начинают выделять токсины. Есть семь разных форм ботулотоксина — от A до G. Ботулизм человека вызывают A, B, E и в редких случаях F, а C, D и G поражают других млекопитающих, птиц и рыб.

Это крайне тяжёлое заболевание, рассказывает эксперт. Раньше ботулизм был почти на 100% смертельным. Обычно он передаётся через пищу и раны, реже — через инъекции. Симптомами являются паралич мышц, нарушение дыхания и зрения, сухость во рту.

По словам специалиста, лечение проходит в стационаре, пациенту вводят противоботулиническую сыворотку — антитоксин — которую необходимо сделать в короткие сроки, пока не возникли проблемы с дыханием. В тяжёлых случаях врачи прибегают к искусственной вентиляции лёгких.