Число заболевших ботулизмом в Москве достигло почти полсотни

В Москве количество госпитализированных с ботулизмом выросло до 41, все они покупали готовую еду в компаниях по доставке продукции на дом. Такие данные приводит Mash .

Следователи уже провели обыски на производстве и складах ООО "Гастропорт" и ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). Как сообщает источник, повара последней фирмы пытались оперативно выбросить фасоль, тунец и другие ингредиенты, из которых готовился салат, предположительно, ставший причиной отравления. Но действия работников компании остановили правоохранители. Сейчас "Кухня на районе" приостановила работу по требованию Роспотребнадзора.