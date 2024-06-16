Число заболевших ботулизмом в Москве достигло почти полсотни
Mash: Число заболевших ботулизмом в Москве выросло до 41
Число заболевших ботулизмом в Москве выросло до 41. Обложка © freepik / DC Studio
В Москве количество госпитализированных с ботулизмом выросло до 41, все они покупали готовую еду в компаниях по доставке продукции на дом. Такие данные приводит Mash.
Следователи уже провели обыски на производстве и складах ООО "Гастропорт" и ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). Как сообщает источник, повара последней фирмы пытались оперативно выбросить фасоль, тунец и другие ингредиенты, из которых готовился салат, предположительно, ставший причиной отравления. Но действия работников компании остановили правоохранители. Сейчас "Кухня на районе" приостановила работу по требованию Роспотребнадзора.
Напомним, в Москве десять человек были госпитализированы с диагнозом "ботулизм". Двоих из них подключили к аппарату ИВЛ. По данным Mash, число отравившихся позже выросло до 18. Пострадавшие ели "Салат лобио" фирмы "Кухня на районе" (ООО "Локалкитчен"), а также "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" от ООО "Гастропорт". Сейчас компании приостановили продажи до выяснения обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".