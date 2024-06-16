СК провёл обыски после сообщений о массовом отравлении москвичей

Сотрудники столичного Следственного комитета провели обыски на складских помещениях компаний после новостей о массовом отравлении жителей Москвы. Работники пытались избавиться от некоторой интересующей следствие продукции. Об этом пишет пресс-служба московского управления СКР.

"В условиях, не терпящих отлагательств, следователями столичного Следственного комитета произведены обыски в компаниях и складских помещениях. При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться", — сказано в сообщении в телеграм-канале.