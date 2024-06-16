СК провёл обыски после сообщений о массовом отравлении москвичей
Сотрудники столичного Следственного комитета провели обыски на складских помещениях компаний после новостей о массовом отравлении жителей Москвы. Работники пытались избавиться от некоторой интересующей следствие продукции. Об этом пишет пресс-служба московского управления СКР.
Сотрудники СК провели обыск компаний и складских помещений. Видео © Telegram / Столичный СК
"В условиях, не терпящих отлагательств, следователями столичного Следственного комитета произведены обыски в компаниях и складских помещениях. При осмотре прилегающей к складским помещениям территории обнаружена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться", — сказано в сообщении в телеграм-канале.
Сотрудники СК также изъяли для проведения проверки некоторую документацию, электронные носители и технику.
"Вынесены постановления о признании потерпевшими десяти лиц. Продолжается совместная работа с сотрудниками Роспотребнадзора", — добавили представители СК.
Ранее в Москве произошло массовое отравление, из-за которого 10 человек оказались в больнице с диагнозом "ботулизм". Двоих пришлось подключить к аппарату ИВЛ. В Депздраве опровергли информацию, заявив, что никаких массовых отравлений из-за ботулизма в столице не случалось. Тем не менее продажу продукции, от которой предположительно могли отравиться москвичи, поспешили приостановить. Позднее СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Далее будут проведены экспертизы, проверяющие качество продукции. По сообщениям СМИ, число госпитализированных с этим диагнозом увеличилось до 18 человек.
Telegram / Столичный СК