СК завёл дело после массового отравления жителей Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления десяти человек в Москве, которые были госпитализированы с ботулизмом, сообщает пресс-служба ведомства.

"Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — пояснили в ведомстве.