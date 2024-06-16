СК завёл дело после массового отравления жителей Москвы
СК: Ответственных поставщиков проверят после отравления 10 человек в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления десяти человек в Москве, которые были госпитализированы с ботулизмом, сообщает пресс-служба ведомства.
"Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — пояснили в ведомстве.
На данный момент правоохранители проверяют места продажи продукции. Также ведомство вместе с Роспотребнадзором читают служебную документацию организаций, ответственных за производство и поставку продукции. Будут проведены экспертизы, в том числе проверка контроля и качества продукции.
Напомним, в Москве было зафиксировано массовое отравление, из-за которого десять человек попали в больницы с диагнозом "ботулизм". Двоих из них подключили к аппарату ИВЛ. Трое перед госпитализацией ели консервированного тунца, а ещё два человека рассказали, что им стало плохо после лобио в вакуумной упаковке. Позже в Департаменте здравоохранения опровергли информацию, заявив, что в столице не было замечено массовых отравлений по этой причине. Продажа еды, которая могла стать причиной происшествия, приостановлена.
Shutterstock / FOTODOM / Zef art