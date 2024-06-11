После массового отравления в Дагестане инфекционист объяснил, какие болезни может переносить обычная вода Инфекционист Рыжов: Через воду могут передаваться гепатит А, холера, брюшной тиф 11 июня, 10:13 Через воду могут передаваться гепатит А, холера, брюшной тиф. Обложка © Freepik.com

Массовое отравление в дагестанском Буйнакске вызвали попавшие в воду возбудители дизентерии и норовирусы. Однако обычная вода может переносить и другие — не менее опасные — инфекции. Об этом Life.ru рассказал врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.

Через воду могут передаваться сальмонеллёз, шигеллёз, гепатит А, холера, амёбиаз, брюшной тиф, ротавирус, норовирус и другие возбудители. Важно помнить, что опасна не только сама вода, но и фрукты/овощи, которые были помыты в этой воде. Глеб Рыжов Врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской"

Главная опасность при отравлении — обезвоживание, которое в свою очередь может привести к острой почечной недостаточности. Восполнить потери жидкости простой водой не получится, предупреждает Рыжов, необходим специальный солевой раствор, ведь с водой человек теряет соли и электролитные соединения. Эффективнее всего будет внутривенное вливание (физрастворы и препараты для симптоматического и патогенетического лечения), которые пациенту смогут обеспечить в больнице.

Инфекционист советует обращаться за помощью при первых признаках заболевания и не лечиться самостоятельно, ведь купленный в аптеке антибиотик не всегда может помочь.

Авторы Андрей Горяничев