ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

После массового отравления в Дагестане инфекционист объяснил, какие болезни может переносить обычная вода

Инфекционист Рыжов: Через воду могут передаваться гепатит А, холера, брюшной тиф

11 июня, 10:13
Через воду могут передаваться гепатит А, холера, брюшной тиф. Обложка © Freepik.com

Через воду могут передаваться гепатит А, холера, брюшной тиф. Обложка © Freepik.com

Массовое отравление в дагестанском Буйнакске вызвали попавшие в воду возбудители дизентерии и норовирусы. Однако обычная вода может переносить и другие — не менее опасные — инфекции. Об этом Life.ru рассказал врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской" Глеб Рыжов.

Через воду могут передаваться сальмонеллёз, шигеллёз, гепатит А, холера, амёбиаз, брюшной тиф, ротавирус, норовирус и другие возбудители. Важно помнить, что опасна не только сама вода, но и фрукты/овощи, которые были помыты в этой воде.

Глеб Рыжов

Врач-инфекционист клиники "Будь здоров на Фрунзенской"

Через воду могут передаваться сальмонеллёз, шигеллёз, гепатит А, холера, амёбиаз, брюшной тиф, ротавирус, норовирус и другие возбудители. Важно помнить, что опасна не только сама вода, но и фрукты/овощи, которые были помыты в этой воде.
Через воду могут передаваться сальмонеллёз, шигеллёз, гепатит А, холера, амёбиаз, брюшной тиф, ротавирус, норовирус и другие возбудители. Важно помнить, что опасна не только сама вода, но и фрукты/овощи, которые были помыты в этой воде.

Главная опасность при отравлении — обезвоживание, которое в свою очередь может привести к острой почечной недостаточности. Восполнить потери жидкости простой водой не получится, предупреждает Рыжов, необходим специальный солевой раствор, ведь с водой человек теряет соли и электролитные соединения. Эффективнее всего будет внутривенное вливание (физрастворы и препараты для симптоматического и патогенетического лечения), которые пациенту смогут обеспечить в больнице.

Инфекционист советует обращаться за помощью при первых признаках заболевания и не лечиться самостоятельно, ведь купленный в аптеке антибиотик не всегда может помочь.

Все детские учреждения Буйнакска перевели на карантин после массового отравления
Все детские учреждения Буйнакска перевели на карантин после массового отравления

Ранее Life.ru сообщал, что сотни жителей дагестанского Буйнакска обратились к врачам с жалобами на симптомы отравления. По данным городской администрации, за медицинской помощью обратилось более 270 человек — у всех выявлены признаки острой кишечной инфекции. Более 30 человек пришлось госпитализировать. Большинство из тех, кто попал в больницу, — дети. По данным Роспотребнадзора, массовое отравление в Буйнакске вызвали попавшие в воду дизентерия и норовирусы.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!