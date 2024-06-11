Все детские учреждения Буйнакска перевели на карантин после массового отравления

Все детские учреждения Буйнакска в Дагестане переведены на карантин после массового отравления в городе. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"(Глава Дагестана) Сергей Меликов провёл совещание в связи с отравлением людей в Буйнакске… Руководству города поручено перевести на карантин все детские учреждения, а также усилить работу с населением", — сказано в записи.

К вечеру понедельника число госпитализированных с кишечной инфекцией выросло до 84 человек. Предварительной причиной случившегося стала водопроводная вода, которую употребляли люди. Возбуждено уголовное дело. В Дагестан прибыли сотрудники центрального аппарата Роспотребнадзора. Специалисты провели исследования и выработали рекомендации для купирования инфекции.