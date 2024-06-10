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10 июня, 20:21

"Языки опухли": В Самаре семья заказала бутилированную воду и заработала ожоги рта

Семья в Самаре получила химические ожоги рта из-за воды в бутылке

В Самаре семья — отец, мать и ребёнок — получила ожоги рта, выпив бутилированную воду, которую заказала в доставке. Об этом пишет Mash. Пили все, а ухудшение состояния почувствовали не сразу, уже ночью.

"Она была чуть жестковатой, но жжение во рту мы почувствовали сразу после употребления, а хуже стало чуть позже, уже ночью. Языки опухли и покрылись налётом", — рассказали пострадавшие.
Бутилированная вода, которую пила семья в Самаре. Фото © Telegram / Mash

Бутилированная вода, которую пила семья в Самаре. Фото © Telegram / Mash

Врачи установили химический ожог полости рта. Пострадавшие заявляют, что кроме этой воды ничего не пили. Семья обратилась в полицию с заявлением.

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Обложка ©

Unsplash / engin akyurt

Анатолий Симоненко
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