"Языки опухли": В Самаре семья заказала бутилированную воду и заработала ожоги рта

В Самаре семья — отец, мать и ребёнок — получила ожоги рта, выпив бутилированную воду, которую заказала в доставке. Об этом пишет Mash. Пили все, а ухудшение состояния почувствовали не сразу, уже ночью.

"Она была чуть жестковатой, но жжение во рту мы почувствовали сразу после употребления, а хуже стало чуть позже, уже ночью. Языки опухли и покрылись налётом", — рассказали пострадавшие.

Бутилированная вода, которую пила семья в Самаре. Фото © Telegram / Mash

Врачи установили химический ожог полости рта. Пострадавшие заявляют, что кроме этой воды ничего не пили. Семья обратилась в полицию с заявлением.