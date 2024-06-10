Кариес, онкология, повреждения ДНК: Покупной лимонад оказался настоящим ядом для детей Эксперт Лялина: Детям до 6 лет лимонад и иные газированные напитки запрещены 10 июня, 06:30 Детям до 6 лет лимонад и иные газированные напитки строго запрещены. Обложка © freepik

Лимонад, особенно промышленный, может оказывать вредное воздействие на здоровье. Такой напиток часто содержит только калории без витаминов, минералов и других полезных веществ. О том, на что обратить внимание при покупке "жароутоляющего", Life.ru спросил у и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной.

Она предупредила, что в большинстве лимонадов много сахара, чрезмерное употребление которого связано с заболеваниями сердца и сосудов, ожирением, диабетом второго типа, другими метаболическими нарушениями. Не лучше и сахарозаменители. Самый опасный — сахарин. Это канцероген, который способен спровоцировать возникновение опухолей.

Лимонады быстро повышают уровень сахара в крови, что может приводить к резким колебаниям энергии и настроения, а также увеличивает риск развития инсулинорезистентности. Снижается адекватная реакция на стресс, клетки быстрее стареют. Кроме того, частое повышение сахара в крови у мальчиков приводит к проблемам с репродуктивной системой, у девочек — к раннему половому созреванию. Лимонад также содержит лимонную кислоту, которая может повреждать зубную эмаль, способствуя развитию кариеса и других стоматологических проблем. Неслучайно детям до 6 лет лимонад и иные газированные напитки строго запрещены. и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

В промышленные лимонады, по словам собеседницы Life.ru, могут добавляться различные химические вещества: консерванты, синтетические красители и ароматизаторы. Консервант бензоат натрия, к примеру — ещё один канцероген, который приводит к повреждениям ДНК, тем самым ускоряя старение клеток, к циррозу печени и болезни Паркинсона.

"Искусственные красители плохо выводятся из организма, перегружают печень и вызывают аллергические реакции и раковые опухоли щитовидной железы и крови", — отметила эксперт.

Чтобы минимизировать вред, рекомендуется по возможности отказаться от коммерческих лимонадов и готовить их самостоятельно:

возьмите 1 литр воды (можно использовать минеральную воду),

добавьте сок 4–5 свежих лимонов,

2–3 столовые ложки мёда или кленового сиропа (по вкусу),

свежую мяту и лёд (по желанию). Для украшения можно использовать ломтики лимона.

Такой лимонад будет не только вкусным, но и полезным, он не содержит лишнего сахара и канцерогенов, лимоны богаты витамином C, а мёд обладает антибактериальными свойствами и содержит антиоксиданты.

Авторы Андрей Горяничев