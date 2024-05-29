В Петербурге девочка выпила ароматизатор в машине отца и попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге полуторагодовалая девочка выпила ароматизатор в машине отца и чуть не умерла. Малышку увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии, пишет SHOT.

Всё произошло накануне днём в припаркованном возле дома на Кушелевской дороге автомобиле. Мужчина отвлёкся на свои дела, и кроха заинтересовалась ароматизатором. Она откупорила баночку и выпила жидкость, а спустя время почувствовала себя плохо. В итоге семье пришлось обращаться к врачам.

Медики диагностировали у маленькой пострадавшей химический ожог ротоглотки второй степени (поражение кожи на всю глубину) и эпиглоттит — воспаление надгортанника, которое может привести к недостатку кислорода и летальному исходу. При этом отец ребёнка заявил, что такое иногда случается, когда в семье двое детей.

"Ну бывает такая ситуация, случается, когда у вас двое детей. Она немного выпила, ей оказали первую помощь, отрыгнула — всё", — сказал он SHOT, комментируя инцидент.

Отец девочки заверил, что сейчас дочка чувствует себя хорошо, однако проверка по данному факту всё равно начата.