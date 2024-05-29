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29 мая, 09:18

В Петербурге девочка выпила ароматизатор в машине отца и попала в реанимацию

В Санкт-Петербурге полуторагодовалая девочка выпила ароматизатор в машине отца и чуть не умерла. Малышку увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии, пишет SHOT.

Всё произошло накануне днём в припаркованном возле дома на Кушелевской дороге автомобиле. Мужчина отвлёкся на свои дела, и кроха заинтересовалась ароматизатором. Она откупорила баночку и выпила жидкость, а спустя время почувствовала себя плохо. В итоге семье пришлось обращаться к врачам.

Медики диагностировали у маленькой пострадавшей химический ожог ротоглотки второй степени (поражение кожи на всю глубину) и эпиглоттит — воспаление надгортанника, которое может привести к недостатку кислорода и летальному исходу. При этом отец ребёнка заявил, что такое иногда случается, когда в семье двое детей.

"Ну бывает такая ситуация, случается, когда у вас двое детей. Она немного выпила, ей оказали первую помощь, отрыгнула — всё", — сказал он SHOT, комментируя инцидент.

Отец девочки заверил, что сейчас дочка чувствует себя хорошо, однако проверка по данному факту всё равно начата.

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Ранее в Петербурге мальчик попал в реанимацию после игр с проводом от электролампы. Он засунул оголённый шнур себе в рот и получил сильнейший удар током. Мама малыша, которая в это время была занята своими делами, услышала треск и почувствовала запах гари. В руки врачей пострадавший попал в тяжёлом состоянии.

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Life.ru

Николь Вербер
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