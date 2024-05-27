Мальчик попал в реанимацию в Петербурге, засунув провод от электролампы в рот

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл вечером, когда малышу нужно было ложиться спать. Мама мальчика, которая является детским тренером по фигурному катанию, ненадолго отвлеклась. В это время мальчик решил потрогать провод от электрической лампы и попробовать его на вкус. Затем женщина услышала треск и почувствовала запах гари, как раз в этот момент её сына ударило током. Мальчика доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.