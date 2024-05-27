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27 мая, 11:11

Мальчик попал в реанимацию в Петербурге, засунув провод от электролампы в рот

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после сильнейшего удара током от оголённого провода электрической лампы. Об этом пишет "Mash на Мойке".

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл вечером, когда малышу нужно было ложиться спать. Мама мальчика, которая является детским тренером по фигурному катанию, ненадолго отвлеклась. В это время мальчик решил потрогать провод от электрической лампы и попробовать его на вкус. Затем женщина услышала треск и почувствовала запах гари, как раз в этот момент её сына ударило током. Мальчика доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии. Сейчас врачи борются за его жизнь.

На Ставрополье ребёнок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем
На Ставрополье ребёнок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем

Не менее страшная история произошла ранее в Подмосковье. Девятилетний мальчик погиб в городе Домодедово, засунув в рот провод от зарядки для телефона. Ребёнок получил сильный удар током. Ситуацию омрачает ещё и то, что мальчик в тот день праздновал свой день рождения.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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