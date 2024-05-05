На Ставрополье ребёнок погиб от удара током во время игры с воздушным змеем

В Ставропольском крае ребёнок, игравший с воздушным змеем, погиб от сильного удара током. Об этом сообщил глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев.

"Игра превратилась в трагедию, когда змей зацепился за провода ЛЭП", — написал чиновник в телеграм-канале.

Предварительно, воздушный змей был прикреплён на металлический провод, высокая электропроводимость последнего и привела к летальному исходу. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

В преддверии летних каникул глава округа призвал родителей внимательно отнестись к вопросам детской безопасности. Он рекомендовал напомнить ребятне правила дорожного движения, условия использования электроприборов, газового оборудования и т.д.