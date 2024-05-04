Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

В Омске шестилетняя девочка упала с балкона на 13-м этаже и чудом выжила

4 мая, 17:05
Девочка упала с балкона 13-го этажа. Обложка © Freepik

Девочка упала с балкона 13-го этажа. Обложка © Freepik

В Омске на бульваре Архитекторов шестилетняя девочка упала с балкона тринадцатого этажа, пока её родители ненадолго отлучились, чтобы поднять в квартиру оставшиеся внизу после дневной прогулки велосипеды. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

"Дочь уложили спать и предупредили, что быстро вернутся. Дверь на балкон осталась открытой, так как мама пекла куличи и в квартире было очень жарко", уточнили в ведомстве.

Вернувшись домой, родители не нашли свою дочь в кровати. Мать увидела девочку на газоне под окнами дома. Ребёнка госпитализировали с тяжёлыми травмами. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. По данным полиции, семья характеризуется как благополучная, на учёте не состоит. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Трёхлетний мальчик выпал с 12-го этажа в Москве
Трёхлетний мальчик выпал с 12-го этажа в Москве

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на несовершеннолетнего в Москве. Злоумышленник напал на школьника в подъезде жилого дома, схватил его за шею и пытался сбросить с третьего этажа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!