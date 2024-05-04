В Омске шестилетняя девочка упала с балкона на 13-м этаже и чудом выжила 4 мая, 17:05 Девочка упала с балкона 13-го этажа. Обложка © Freepik

В Омске на бульваре Архитекторов шестилетняя девочка упала с балкона тринадцатого этажа, пока её родители ненадолго отлучились, чтобы поднять в квартиру оставшиеся внизу после дневной прогулки велосипеды. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

"Дочь уложили спать и предупредили, что быстро вернутся. Дверь на балкон осталась открытой, так как мама пекла куличи и в квартире было очень жарко", — уточнили в ведомстве.

Вернувшись домой, родители не нашли свою дочь в кровати. Мать увидела девочку на газоне под окнами дома. Ребёнка госпитализировали с тяжёлыми травмами. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. По данным полиции, семья характеризуется как благополучная, на учёте не состоит. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на несовершеннолетнего в Москве. Злоумышленник напал на школьника в подъезде жилого дома, схватил его за шею и пытался сбросить с третьего этажа.

Авторы Татьяна Миссуми