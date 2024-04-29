Трёхлетний мальчик выпал с 12-го этажа в Москве

В столице трёхлетний ребёнок выпал с 12-го этажа дома на Новочеркасском бульваре, когда его мама ненадолго вышла из комнаты. Его доставили в больницу, где врачи пытаются спасти ему жизнь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, которая начала проверку ситуации.

"Из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже на Новочеркасском бульваре выпал ребёнок. Мальчик 2021 года рождения госпитализирован. На момент инцидента мать ребёнка находилась в квартире и на непродолжительное время вышла в другую комнату. Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре", — говорится в публикации ведомства.

В прокуратуре напомнили о важности присмотра за детьми в помещениях с открытыми окнами, а также в тех случаях, когда имеется даже самый маленький шанс того, что ребёнок сможет самостоятельно отворить оконную раму. Кроме того, нужно убрать от подоконника мебель, чтобы у малыша не было возможности забраться в опасное место, а ещё необходимо внимательно проверять — надёжно ли окно закрыто.