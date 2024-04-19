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19 апреля, 17:49

В Москве мигрант попытался выкинуть школьника с третьего этажа, но мальчику удалось вырваться

СК РФ: В Москве мигрант попытался сбросить школьника с третьего этажа

СК РФ: В Москве мигрант пытался сбросить школьника с третьего этажа дома. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

СК РФ: В Москве мигрант пытался сбросить школьника с третьего этажа дома. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на несовершеннолетнего в Москве. Известно, что мигрант в подъезде жилого дома напал на школьника, схватил его за шею и пытался сбросить с третьего этажа, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В социальных медиа сообщается, что в Москве 36-летний гражданин <...> напал в подъезде многоквартирного дома на восьмиклассника и, схватив за шею, попытался столкнуть его из окна третьего этажа. Мальчику удалось вырваться и убежать", — говорится в телеграм-канале ведомства.

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Ранее стало известно, что супруги из Лабинского района Краснодарского края избивали своих детей прутьями, запирали их раздетыми в подвале и морили голодом. Теперь они стали фигурантами уголовного дела.

Евгения Мосс
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