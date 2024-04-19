В Москве мигрант попытался выкинуть школьника с третьего этажа, но мальчику удалось вырваться
СК РФ: В Москве мигрант попытался сбросить школьника с третьего этажа
СК РФ: В Москве мигрант пытался сбросить школьника с третьего этажа дома. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на несовершеннолетнего в Москве. Известно, что мигрант в подъезде жилого дома напал на школьника, схватил его за шею и пытался сбросить с третьего этажа, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"В социальных медиа сообщается, что в Москве 36-летний гражданин <...> напал в подъезде многоквартирного дома на восьмиклассника и, схватив за шею, попытался столкнуть его из окна третьего этажа. Мальчику удалось вырваться и убежать", — говорится в телеграм-канале ведомства.
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