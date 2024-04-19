На Кубани семейная пара избивала детей прутьями, морила их голодом и запирала в подвале

Супруги из Лабинского района Краснодарского края избивали своих детей, запирали их раздетыми в подвале и морили голодом. Теперь они стали фигурантами уголовного дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, на протяжении года 32-летняя мать и 41-летний отец регулярно издевались над тремя детьми: били их кулаками, металлическими прутьями и шлангами. Кроме того, оскорбляли по любому поводу и унижали их человеческое достоинство, морили голодом и закрывали раздетыми в подвале. Старший ребёнок (мужчина ему приходится отчимом) регулярно убегал из дома и предупреждал, что сведёт счёты с жизнью.

"В отношении матери и отчима возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного) и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", — указали в пресс-службе прокуратуры.

Уточняется, что полицейские задержали отчима и заключили под стражу. Двоих детей из семьи забрали, а третьего — двухлетнего ребёнка — оставили с матерью.