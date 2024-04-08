Находившаяся в розыске семья с детьми 11 месяцев жила в шалаше под Тулой

Находившаяся в федеральном розыске семья с детьми 11 месяцев жила в шалаше в Тульской области, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин. Они расположились в непригодном для нормального существования, тем более воспитания детей, самодельном строении.

"Стены состояли из фанеры, крыша — кусок линолеума. Пищеприготовление осуществлялось на костре, санитарно-гигиенические процедуры проводились в тазу, воду грели на огне", — пояснил омбудсмен.

Более того, добавил Крупин, девочки 12 и 10 лет не посещали ни школу, ни медицинские учреждения. Семья более полугода находилась в федеральном розыске. Теперь же мать детей ограничена в родительских правах, несовершеннолетние проходят реабилитацию.

По данным РИА "Новости", женщина страдает психическим расстройством. В беседе с агентством уполномоченный уточнил, что семья приехала в Ярославскую область из Пермского края, а пропала она, когда мать захотели лишить детей. К слову, они спали на одной кровати с отчимом.

Шалаш в Тульской области, в котором скрывалась семья. Обложка © Telegram / Детский омбудсмен Ярославии