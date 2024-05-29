Все в жутких пузырях и язвах: Семья россиян с ребёнком подхватила загадочный недуг на Бали

Семья туристов из России два месяца провела в Индонезии на острове Бали. Все трое заразились там необычным вирусом, от которого на теле появляются пузыри и язвы. Местные врачи посоветовали им мази и антибиотики, запретив всей семье мыться две недели. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Семья россиян подхватила загадочный недуг на Бали. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Согласно предварительному диагнозу местных врачей, это стрептодермия, но ни одно из назначенных лекарств не помогло избавиться от загадочного недуга. По словам матери семейства, контакт с водой провоцирует рост пузырей. Они попробовали уже 3 различных препарата, но ни один из них не дал результата. Местные русские помогли им раздобыть зелёнку, которая на Бали не продаётся, но ни она, ни фукорцин не избавили от проблем.

Семья из России поцепила странное заболевание на Бали. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Члены семьи чувствую себя неплохо, но теперь им необходимо вернуться в Россию, чтобы получить помощь от отечественных медиков, которые остаются последней надеждой покрывшихся пузырями туристов.