Редкий вирус с высокой летальностью выявили в Париже в преддверии Олимпиады

В Парижском регионе был выявлен случай заражения вирусом лихорадки Ласса, передаёт телеканал BFMTV, ссылаясь на французские санитарные власти. Заболевшего поместили в госпиталь Бегин в департаменте Валь-де-Марн. Сейчас его состояние стабильное. Власти проводят эпидемиологическое расследование, чтобы понять причины заражения.

По словам главы отдела инфекционных заболеваний Института Пастера Сильвена Бейза, в Европе этот вирус появляется нечасто и считается "забытой болезнью". В основном от него страдают жители Западной Африки. Речь идёт примерно о 100–300 тысячах человек в год. Из них 5–6 тысяч погибают.

Лихорадка Ласса — инфекционное заболевание, которое характеризуется тяжёлым течением, высоким процентом летальных исходов, поражением органов дыхания, почек, ЦНС, миокардитом, геморрагическим синдромом. В основном протекает бессимптомно. При тяжёлом течении заболевания летальность более 50%.