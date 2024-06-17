Кто ответит за массовое отравление жителей Москвы оператором готовых обедов "Кухня на районе" Десятки москвичей, некоторые из них сейчас в тяжёлом состоянии, угодили в больницу с острым отравлением. Большинство заказывали лобио и салаты от оператора "Кухня на районе". Когда к поварам пришли с проверкой, они попытались спрятать и уничтожить продукты. 16 июня, 21:21 Следователи и проверяющий нагрянули с обысками в столичные фирмы "Локалкитчен" (бренд “Кухня на районе”), "Гастропорт" (небольшое пищевое производство) и "Экстра-2024". Обложка © Telegram / Столичный СК

Обыски в “Кухне на районе”

Следователи и проверяющий нагрянули с обысками в столичные фирмы "Локалкитчен" (бренд “Кухня на районе”), "Гастропорт" (небольшое пищевое производство) и "Экстра-2024" (поставщик консервов для изготовления блюд). Именно эти предприятия накормили москвичей тунцовым салатом и лобио, в которых, возможно, содержались опасные для здоровья возбудители ботулизма. После их попадания в организм поражается нервная система, происходит паралич мышц, становится невозможно дышать. При неоказании своевременной медицинской помощи смертность составляет 65%.

Пик отравлений пришёлся на пятницу и субботу. По разным данным, 41 человек доставлен в инфекционную больницу, есть те, кто в тяжёлом состоянии. Все потерпевшие заказывали через службу доставки те самые салаты.

Подразделение Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Будут проведены все необходимые экспертизы. А пока что Роспотребнадзор приостановил распространение продукции.

"Кухня на районе" отреагировала молниеносно и перестраховалась даже сильнее, чем требовали надзорные органы.

— Стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата Лобио, в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из наших поставщиков. Уже убрали блюдо из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства. Временно остановили работу приложения, чтобы дополнительно проверить вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений, — прокомментировали в “Локалкитчен”.

Тот самый салат с тунцом, фасолью и яблоком.

Кто владеет и управляет “Кухней на районе”

В начале года “Кухню на районе” тщательно проверял Роспотребнадзор и нарушений не нашел. В 2017 этот бренд запустили основатели “Рокетбанка”. Главными фишками стали формат домашней еды и возможность заказа специально подобранных продуктов, чтобы самостоятельно приготовить блюда. Стартап оказался успешным и вскоре контрольный пакет в нём выкупила крупная финансовая группа. У первоначальных владельцев “Кухни на районе” осталось на всех чуть более 15% акций.

Доходы компании колеблются в районе 3 млрд рублей. Но прибыли никогда не было, напротив, из года в год фиксируются убытки до минус 1,3 млрд рублей.

Один из миноритариев - Антон Лозин - является и управленцем проекта. Он москвич с высшим образованием, полученным в престижной Финансовой академии. Работал консьерж-менеджером, затем занялся бизнесом. Все его идеи связаны с доставкой еды. В какой-то момент он нашёл партнёров среди топ-менеджеров Рокетбанка.

Что известно о поставщике ингредиентов

Обыски также прошли в компании “Экстра-2024” - это основанный буквально полтора года назад изготовитель консервов, на которые грешили в “Кухне на районе”. Доходы за прошлый год почти 1,7 млрд рублей, но чистая выручка копеечная - 3,5 миллиона.

Гендиректором и владельцем “Экстра-2024” числится один и тот же таинственный человек - Сергей Сазонов. В базах он указан без фамилии. Других бизнесов на нём нет. Создается впечатление, что и свой ИНН он зарегистрировал совсем недавно. Возможно, речь идёт о номинале.

Ещё одна фирма, где прошли обыски, “Гастропорт” (в Сети называют себя Take Eat Easy) зарабатывает от одного до четырех миллионов в год “чистыми”. Общий оборот никогда не превышал четверти миллиарда. На эту компанию часто подают в суд из-за неисполнения договорных обязательств по поставкам - но все иски мелкие. Владелец - малоизвестная предпринимательница из Тулы Елена Лебедева.

Кто должен ответить за отравление людей? 0 Повара, которые возможно неправильно готовили и хранили продукты Руководство фирмы, котрое несёт за всё ответвенность Поставщики продуктов со стороны Пусть с этим разбирается следствие и Роспортребнадзор

Авторы Пётр Егоров