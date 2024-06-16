Сервис "Кухня на районе" временно недоступен после массового отравления в Москве

Приложение "Кухня на районе" решило приостановить доставку еды из-за инцидента с массовым отравлением в Москве. Об этом сказано в телеграм-канале сервиса.

"Вчера стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата лобио, в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из наших поставщиков. Уже убрали блюдо из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства", — рассказали представители сервиса в публикации.

Работа приложения "Кухня на районе" была приостановлена, поскольку сотрудники решили устроить проверку абсолютно всех продуктов, из которых их повара готовят еду. Предприятие будет оказывать полное содействие государственным органам, ответственным за проверку качества продуктов, сказано в приложении.