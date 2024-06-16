Сервис "Кухня на районе" временно недоступен после массового отравления в Москве
Приложение "Кухня на районе" решило приостановить доставку еды из-за инцидента с массовым отравлением в Москве. Об этом сказано в телеграм-канале сервиса.
"Вчера стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата лобио, в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из наших поставщиков. Уже убрали блюдо из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства", — рассказали представители сервиса в публикации.
Работа приложения "Кухня на районе" была приостановлена, поскольку сотрудники решили устроить проверку абсолютно всех продуктов, из которых их повара готовят еду. Предприятие будет оказывать полное содействие государственным органам, ответственным за проверку качества продуктов, сказано в приложении.
"Для нас самое главное — ваша безопасность и здоровье. Будем держать в курсе и постараемся вернуться как можно скорее", — заключили в "Кухне на районе".
Ранее в Москве в больницах с диагнозом "ботулизм" оказалось сразу 10 человек за один день. Состояние двоих из них потребовало подключения к аппаратам ИВЛ. Депздрав опроверг информацию, заявив, что массового отравления в столице не было. Однако продажа продукции, на которую пало подозрение, была оперативно приостановлена. СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы. По данным СМИ, число госпитализированных с этим диагнозом увеличилось до 18 человек. Сейчас число заболевших достигло уже почти полсотни.
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