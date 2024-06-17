В больницы Москвы с симптомами ботулизма обратился уже 121 человек, 30 пациентов в реанимации
Ракова: За медпомощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек
В Москве 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма, 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
"На текущий момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятым в связи с этим мерам, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет", — сказала Ракова.
Она отметила, что специалисты уже определили блюда, которыми отравились жители Москвы. По её словам, ведётся эпидемиологическое расследование, а распространение опасных для здоровья и жизни продуктов приостановлено.
Как сообщал Life.ru, 15 июня в столице десять человек попали в больницы с диагнозом "ботулизм". Двоих подключили к ИВЛ. Позже стало известно о том, что количество заболевших возросло до 18 человек. 16 июня число госпитализированных с ботулизмом достигло 41. Оказалось, что они заказывали салат лобио производства компании "Кухня на районе" и салат с тунцом, фасолью и яблоком производства ООО "Гастропорт". Заведено уголовное дело по статье 238 УК РФ.
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