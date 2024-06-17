В больницы Москвы с симптомами ботулизма обратился уже 121 человек, 30 пациентов в реанимации

В Москве 121 человек обратился к медикам с симптомами ботулизма, 55 заразившихся находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"На текущий момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятым в связи с этим мерам, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет", — сказала Ракова.