"Роскачество" проверяет консервы с тунцом на наличие возбудителей ботулизма
"Роскачество" приступило к проверке консервированного тунца после множественных случаев отравления продукцией, в которой использовался этот вид консервов. Российская система качества изучит их и на предмет содержания возбудителей ботулизма. Об этом прессе рассказали представители организации.
"Роскачество" приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма", — сообщили в "Роскачестве" РИА "Новости". В ходе анализа рассчитывают выявить и фальсифицированную продукцию.
По информации Центра по изучению потребительского поведения при "Роскачестве", 91% граждан России, употребляющих консервы с тунцом, приобретают их в крупных торговых сетях, порядка 15% — в магазинах около дома, 11% — в онлайн-магазинах и на разных маркетплейсах. В рыбных же магазинах его приобретают 6% потребителей. Пять главных критериев, на которые россияне ориентируются при покупке: марка с брендом, стоимость, акции со скидками, срок годности.
Напомним, 15 июня появились сообщения о том, что десять жителей Москвы были госпитализированы с ботулизмом. Состояние двоих было настолько тяжёлым, что их пришлось подключить к ИВЛ. Впоследствии стало известно о 18 заболевших. На следующий день в больницы с признаками ботулизма доставили уже 41 человека. Всех объединяло то, что они брали салат лобио у сервиса "Кухня на районе", а также салат с тунцом производства ООО "Гастропорт". Возбуждено уголовное дело в рамках статьи 238 УК РФ. Сегодня стало известно, что число обратившихся за помощью с симптомами ботулизма уже возросло до 121, из которых 55 находятся в тяжёлом состоянии.
Shutterstock / FOTODOM / Anna Krivitskaya