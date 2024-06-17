"Роскачество" проверяет консервы с тунцом на наличие возбудителей ботулизма

"Роскачество" приступило к проверке консервированного тунца после множественных случаев отравления продукцией, в которой использовался этот вид консервов. Российская система качества изучит их и на предмет содержания возбудителей ботулизма. Об этом прессе рассказали представители организации.

"Роскачество" приступило к веерному исследованию консервированного тунца после случаев отравления продукцией с этим видом консервов. Исследование будет направлено в том числе на наличие признаков ботулизма", — сообщили в "Роскачестве" РИА "Новости". В ходе анализа рассчитывают выявить и фальсифицированную продукцию.